اتحاد الكرة: قرعة الكأس لا يشوبها أي خطأ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أصدر اتحاد الكرة بيانا مساء أمس يوضح فيه موقف قرعة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد الاعتراض على آلية إجراء القرعة والمطالبة بإعادتها، حيث أكد اتحاد الكرة في بيانه أن آلية القرعة سليمة، ولم يشوبها أي خطأ يستدعي إعادتها، وأن المعايير التي طبقت في قرعة الكأس الأخيرة هي نفسها مطبقة منذ سنوات، ولم يتم الاعتراض عليها من أي من أندية الدولة، وقال اتحاد الكرة في بيانه الرسمي:

رداً على ما تم تداوله في وسائل الإعلام والمتعلق ببطلان قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018 - 2019 مستندين إلى الفقرة ب من المادة 14 من لائحة المسابقات، والمتعلقة بوضع بطل دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي السابق على رأس جدول المباريات، وبطل الكأس في نهاية الجدول، الأمر الذي يفضي إلى بطلان القرعة وعدم مشروعيتها: «لا يوجد خطأ».

عودة

وبذلك أكد محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أنه بالعودة إلى مجريات القرعة الأخيرة التي سحبت في حفل جوائز وقرعة مسابقات الاتحاد صحيحة ولا يشوبها أي خطأ، وتم اتباع المعايير ذاتها التي جرى عليها العمل في «قرعات» سابقة بعد الدخول في عهد الاحتراف، ولم يحدث أن تم الاعتراض من أي نادٍ في الدولة على أية قرعة.

وأكد أمين عام اتحاد الكرة أنه لا يمكن تطبيق مصطلح دوري الدرجة الأولى بمفهومه السابق بعد تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية وتبدل المسميات للمسابقات الكروية.

تنويه

ونبه الأمين العام أنه يقتضي التنويه بآلية القرعة والخاصة بمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، والتصفيات التمهيدية قد تم نشرها في الموقع الرسمي لاتحاد الكرة ووكالات الأنباء والصحف الرسمية قبل إجراء القرعة ولأكثر من مرة، إضافة إلى شرحها أثناء حفل الجوائز والقرعة، ولم يتم الاعتراض عليها من أي نادٍ أو جهة، ومع ذلك فإن اتحاد الإمارات لكرة القدم يؤكد أحقية كل نادٍ بالاعتراض والمطالبة بحقوقه وللاتحاد الرد وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

استفسار

وكان نادي الوصل قد تقدم باستفسار لاتحاد كرة القدم عن مدى قانونية إجراءات قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الكروي 2018-2019، والتي تم سحبها قبل يومين، والتي وضعته في مواجهة العين مباشرة في دور الـ16 للبطولة، في نهائي مبكر يجمع الفريقين في انطلاقة المسابقة، وفي إعادة للنهائي الذي جمع العين والوصل الموسم الماضي.

إجراءات قانونية

وأشار مصدر في نادي الوصل إلى أن الاستفسار الذي تقدم به «الإمبراطور» عن مدى سلامة الإجراءات القانونية للقرعة التي من وجهة نظر النادي تتعارض مع المادة 14 من لائحة المسابقة التي تنص على وضع بطل دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي السابق على رأس الجدول، وبطل كأس الموسم الماضي الرياضي في نهاية الجدول.

في حين تم خلال القرعة وضع العين - بطل دوري الخليج العربي- على رأس الجدول بدلاً من بني ياس الذي كان من المفترض أن يواجه الوصل في دور 16 طبقاً للمادة التي أشار إليها النادي، وفي المقابل وضعت القرعة نادي الوحدة في آخر المجموعة بصفته وصيفاً لبطل الدوري، نظراً لجمع العين بين لقبي الدوري والكأس.