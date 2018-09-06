العبدولي: لا يجب تقييم الأجانب من مباراة واحدة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

رفض جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة، فكرة تقييم أداء الأجانب من مباراة واحدة، لافتاً إلى أن التعاقدات مع المحترفين تتم بعد دراسة وتمحيص، ومن الصعب الحكم على تجربته من مباراة واحدة أو اثنتين؛ ولذلك لابد من الصبر على أي لاعب جديد حتى يثبت كفاءته.

مشيراً إلى أن دبا الفجيرة سيلاقي بني ياس ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة كأس الخليج العربي لفرق المجموعة الأولى، منوهاً بأن لقاء السماوي يعتبر الأول لدبا الفجيرة في الكأس، معرباً عن أمله في أن ينجح اللاعبون في تقديم أفضل العروض، سواء في مسابقة الدوري أو الكأس.

على جانب آخر، أعلن العبدولي غياب محور النواخذة «حميد الماس» نحو ثلاثة أسابيع مضى منها أسبوع، وذلك بسبب تعرّضه للإصابة خلال المباراة التي أقيمت أمام الوصل ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

وأشار العبدولي الى أن الماس سينضم لزميله المغربي يحيى جبران الذي لايزال يتعافى من إصابة لحقت به خلال معسكر الفريق الأول في ألمانيا وأدت إلى غيابه عن المباراة الأولى أمام الإمبراطور، منوهاً بأن اللاعب المغربي والذي يتمتع بإمكانات عالية ربما يغيب لنحو 10 أيام مقبلة، وهناك جهود تبذل لكي يلحق بقادم المباريات لكن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي لن يستعجل عودته إلا بعد التأكد من تعافيه تماماً من الإصابة.