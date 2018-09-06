الآلية «الموجّهة» أفضل في قرعة كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - العوضي النمر

اقترح ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة تعديل آلية قرعة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لتكون آلية موجهة، من خلال الاعتماد على قواعد وأسس معينة، مثل ترتيب مراكز الفرق في مسابقة دوري الموسم الماضي، أو من خلال تقسيم الفرق إلى فئات على غرار البطولات الكبرى، واختيار المواجهات من خلال آلية خاصة لتلك الفئات، لتجنب مواجهة فرق الكبار وجهاً لوجه، خاصة في الأدوار الأولى، مما يضر بالمسابقة وتسويقها بسبب الخروج المبكر لفرق كبيرة وعريقة.

خروج مبكر

وقال ناصر اليماحي قي تصريح خاص لـ«البيان الرياضي» إن وقوع فرق مثل العين والوصل في مواجهة مبكرة من دور الـ16 يحرم الجمهور العاشق للعبة من متابعة أحدهما من أول دور، وكذلك الشارقة مع الجزيرة، وفي اعتقادي ان مثل هذه المباريات الشارع الرياضي يتقبلها لو كانت في المربع الذهبي، أما تلك المواجهات المثيرة من دور الـ16، يعني حرمان المسابقة من فرق كبيرة تضم لاعبين متميزين يمثلون المنتخبات الوطنية ولهم متابعون من مختلف الشرائح المحبة للعبة، وهنا أتحدث عن كيفية الارتقاء بالمسابقة بصرف النظر عن الخلاف القائم بين نادي الوصل واتحاد الكرة، ومقترحي يهدف إلى الصالح العام للعبة والمسابقة.

تنظيم متميز

من جهة أخرى وجه رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الشكر والتقدير إلى اتحاد الكرة والمسؤولين عن حفل ختام الموسم الكروي، الذي جاء متميزاً وتم الإعداد والتجهيز له بشكل متميز، والذي شهد قرعة الموسم الكروي الجديد سواء لدوري الأولى أو مسابقة كأس رئيس الدولة، والتي جاءت جيدة ومتوازنة، باستثناء المواجهتين المثيرتين بين الوصل والعين من جهة، والشارقة والجزيرة من جهة أخرى، صحيح انهما مواجهتان من العيار الثقيل، وكل منهما يمكن اعتبارها مباراة نهائية للبطولة، لذلك نقول صعب علينا أن نخسر جهد أحد تلك الفرق من بداية طريق المسابقة.

استعدادات الفجيرة

وعن استعدادات فريق الفجيرة لمواجهة عجمان في دور الستة عشر لبطولة الكأس بعد أن أوقعتهما القرعة في مواجهة البداية يقول ناصر اليماحي إن اللقاء متوازن إلى حد كبير، نظرا لتقارب مستوى الفريقين، ولا ننكر أن عجمان يتمتع لاعبوه بخبرة أكبر واحتكاك أقوى بحكم تواجده في دوري الخليج العربي، والفجيرة سوف يحسن الاستعداد للمباراة التي ستقام في ديسمبر المقبل، ولكن أداء اللاعبين والنتيجة يتوقفان على أدائهما في منافسات الدوري خلال تلك الفترة.

اكتمال الصفوف

وبشكل عام سيكون الفجيرة مكتمل الصفوف من ناحية الأجانب بعد التعاقد مع الأجنبي الكوري، ومنح الفرصة أمام العديد من المواهب الشابة الواعدة من أبناء النادي، وخلال الفترة المقبلة وحتى دور موعد المباراة سوف يكتسب اللاعبون خبرة كبيرة واحتكاكاً أقوى، خاصة وان الفريق صعد هذا الموسم إلى دوري الخليج العربي، ونأمل أن يكون الفجيرة في مستواه الطيب، ويقدم أداء يرضي محبي ومتابعي الفريق.

اللقب الغالي

وأضاف ناصر اليماحي قائلا: إن طموح الفجيرة كبير في تلك المسابقة الغالية على قلوب الجميع، للعديد من الاعتبارات، كونها البطولة التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، ولم يسبق للفجيرة التشرف بالفوز بلقبها حتى الآن لذلك نسعى جاهدين للوصول إلى أبعد دور، خاصة وان الفريق سبق ووصل إلى دور الثمانية خلال الموسم الماضي، وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمربع الذهبي لولا خسارته من العين في دور الثمانية، بعد أن قدم الفريق مستوى طيباً خلال المباراة، وإن شاء الله خلال النسخة الجديدة، نسعى للوصول إلى المربع الذهبي.