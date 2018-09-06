الزعيم يستعرض على الملك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز الزعيم العيناوي على الملك الشرقاوي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، التي استضافها ملعب استاد خالد بن محمد بالشارقة، سجل أهداف العين، كايو (هدفان) وشوتاني وجمال معروف، وأحرز هدف الشارقة محترفه أيغور.

وكان العميد قد حقق فوزه الأول في الموسم، بعدما اصطاد الصقور، مساء أمس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة ذاتها، وسجل هدف النصر الوحيد البرازيلي ماركينيوس غابرييل (ق43).

كما افتتح الجزيرة أيضاً مشواره في كأس الخليج العربي في المجموعة نفسها، بفوز كبير على الفجيرة 5 - 2 أمس على استاد محمد بن زايد،سجل أهداف الجزيرة إيرنتس إسانتي وعبد الله رمضان وليوناردو فيريرا وسالم راشد وأحمد ربيع، في حين سجل للفجيرة عمر كوسكو وأحمد موسى.