«الصليبي» يبعد البرتغالي هيلدر عن الظفرة

المصدر: أبوظبي –محمد صادق

أكد أحمد عمران القبيسي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة أن الشركة تدرس العديد من الخيارات من اللاعبين الأجانب، للتعاقد مع مهاجم أجنبي بديلاً للبرتغالي هيلدر جوديس الذي أصبح خارج حسابات الفريق في الموسم الحالي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت إصابة هيلدر جوديس خلال تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة الفجيرة في أولى مباريات الظفرة في كأس الخليج العربي والمقرر إقامتها الاثنين المقبل على ملعب الفجيرة، وذلك بعد مباراة رسمية واحدة خاضها اللاعب مع «فارس الظفرة» أمام الشارقة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، وانتهت لمصلحة «الملك» برباعية نظيفة، وهو ما وضع النادي أمام خيار التعاقد مع مهاجم بديل لإكمال عقد الأجانب الأربعة بعد إصابة جوديس.

تشاور

وقال القبيسي إن شركة كرة القدم بدأت مفاوضاتها مع أكثر من لاعب وبالتشاور مع المدير الفني للفريق الأول الصربي فوك رازوفيتش لاختيار العنصر الأنسب، من أجل دعم صفوف الفريق هذا الموسم ولتعويض غياب المهاجم البرتغالي، مشيراً إلى أن هناك العديد من الخيارات أمام النادي من ضمنها لاعبون من البرازيل ومن أفريقيا، إذ يسعى النادي للتعاقد مع الأجنبي الرابع في أسرع وقت ممكن في ظل توالي المباريات وحتى يتأقلم سريعاً مع الفريق، ورغم أن فترة القيد الصيفية تغلق يوم 2 أكتوبر المقبل إلا أن النادي يأمل إنهاء مفاوضاته سريعاً لاستكمال صفوفه، لافتاً إلى أن هيلدر سيبدأ برنامج العلاج على الفور في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع الظفرة.

إعارة

وكشف القبيسي عن إعارة اللاعب السوري رأفت مهتدي رسمياً إلى نادي أربيل العرافي لمدة موسم واحد، إذ كان النادي قد تعاقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات وتسلم بطاقته الدولية بعد أن كسب قضيته مع نادي الاتحاد السوري.

وشدد نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة على أن إدارة الشركة اجتمعت مع الجهاز الفني واللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تجديد الثقة عقب الخسارة المدوية، التي تعرض لها الفريق برباعية أمام الشارقة في بداية مشوار دوري الخليج العربي الموسم الحالي، مؤكداً أن الفريق تجاوز تلك الخسارة وبدأ الإعداد للمرحلة المقبلة بشكل جيد، وتعاهد الجميع على تقديم الصورة الحقيقية للفريق.