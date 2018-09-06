حتا يغادر إلى القاهرة غداً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا غداً إلى معسكر الإعداد الخارجي الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، ويستمر حتى 21 من الشهر الجاري، وسيخوض «الإعصار» 4 تجارب ودية متدرجة المستوى تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي نيناد فانيغ، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمشاركة في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الجديد، والذي يتطلع من خلاله إلى العودة لدوري الخليج العربي للمحترفين الذي هبط منه بعد الخسارة في مباريات الملحق أمام فريق الفجيرة في مرحلتي الذهاب والإياب.