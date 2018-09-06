الأبيض الشاب يهزم الصين في دولية تايلاند

المصدر: دبي - العوضي النمر

استهل الأبيض الشاب مشواره في بطولة تايلاند الدولية الودية بالفوز على نظيره الصيني بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب علي صالح، بعد أداء طيب من منتخبنا على مدى شوطي المباراة، في اللقاء الذي أقيم بينهما ظهر أمس في العاصمة بانكوك، ضمن استعداد الأبيض للشباب للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للشباب في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أكتوبر المقبل.

وأشرك الفرنسي لوديفيك باتيللي، مدرب المنتخب، عدداً من لاعبي الفريق للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم، للاستقرار على التشكيلة الأساسية التي ستخوض منافسات نهائيات كأس آسيا، وسوف تستمر البطولة الودية حتى 11 سبتمبر الجاري، ويشارك فيها منتخبات الإمارات، وتايلاند، والصين، والأردن.