الظفرة ومنتخب الشباب يفتتحان كأس الاتحاد للصالات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يقص فريقا الظفرة وصيف النسخة الماضية وبطل الدوري المنتشي ببطولة السوبر في افتتاح الموسم، ومنتخب الشباب، الذي يستعد لتمثيل الدولة في كأس آسيا في نوفمبر المقبل، في تايلاند، شريط مباريات كأس النسخة العاشرة من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، وتلعب مباراة الافتتاح في الخامسة من مساء اليوم على ملعب صالة بينونة ويلتقي غداً اتحاد كلباء مع شباب الأهلي ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتعود المنافسة من جديد يوم 10 سبتمبر الجاري بمواجهتي دبا الحصن حامل اللقب مع جاره وغريمه خورفكان في قمة المنطقة الشرقية والنصر مع مليحة، ضمن مباريات المجموعة الثانية ويلتقي البطائح مع الظفرة ومنتخب الشباب مع اتحاد كلباء يوم 11سبتمبر الجاري، وحصلت اللجنة التنفيذية على إشادة الجميع بإتاحة الفرصة لمنتخب الشباب للإعداد لكأس آسيا باللعب ضد فرق كرة الصالات في مسابقة كأس الاتحاد، وأعلن فيصل عبدالله مدير فريق الظفرة جاهزية فريقه لمباراة اليوم، مؤكداً أن فريقه مستعد من كل النواحي ويدخل لافتتاح مشواره في بطولة كاس الاتحاد التي ظفر بلقبها في الموسم قبل الماضي وحل وصيفاً في الموسم الماضي بطموح بلوغ المباراة النهائية ويستهدف كأس البطولة، وعلى خط آخر توجه محمد عبيد نجم المنتخب ونادي النصر بالشكر والتقدير إلى إدارة نادي الظفرة والجهازين الفني والإداري على الثقة التي أولوها إياه بإعارته من نادي النصر للمشاركة مع الفريق في بطولة الأندية الآسيوية التي أقيمت مؤخراً في إندونيسيا وإعطائه الفرصة لتمثيل الدولة في المحفل الآسيوي الكبير.