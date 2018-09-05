اتحاد الكرة يعقد البرلمان التحكيمي

المصدر: Ⅶدبي- البيان الرياضي

قال أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة، إن لجنة الحكام عقدت مساء في مقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج في دبي البرلمان التحكيمي الأول للموسم الرياضي 2018 ـ 2019، بحضور أعضاء لجنة الحكام والمقيمين والمدربين، إضافة إلى 85 حكماً من قضاة ملاعب الفريق الأول، إلى جانب حضور ستيف بينت المدير الفني للحكام. وأوضح مدير إدارة الحكام، أن المدير الفني لقضاة الملاعب ناقش مع الحكام الحالات التحكيمية التي تم رصدها خلال الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، إضافة إلى مناقشة تطبيق تقنية حكم الفيديو، التي تم الاستعانة بها وتطبيقها بشكل رسمي في مباريات الجولة الأولى، ولاقى التطبيق قبول واستحسان الجميع.

وأضاف يعقوب: إن الحكام تفاعلوا مع أول برلمان تحكيمي يعقد لهذا الموسم، من خلال الحضور المميز لكل عناصر المنظومة التحكيمية.