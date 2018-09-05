الرميثي: تنظيم استثنائي لمونديال الأندية في الإمارات

المصدر: Ⅶزيوريخ - وكالات-أبوظبي - البيان الرياضي

يدشن العين مشواره في مونديال العالم للأندية الذي تستضيفه الإمارات من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بالعاصمة أبوظبي ومدينة العين، بمواجهة فريق تيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، يوم 12 ديسمبر المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد، وتجمع البطولة 6 من الأندية حاملة الألقاب القارية بالإضافة إلى نادي العين المضيف حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي للتنافس على إحدى أهم بطولات كرة القدم العالمية.

وأجريت أمس في زيوريخ مراسم قرعة المونديال بإشراف جيمي يارزا، مدير البطولات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبحضور عارف العواني مدير البطولة ووفد اللجنة المنظمة للبطولة، وبمشاركة النجم استبان كامبياسو الفائز ببطولة كأس العالم للأندية 2010 مع إنتر ميلان.

وبحسب القرعة يتأهل الفائز من المباراة الأولى بين العين وويلينغتون لمواجهة بطل دوري أبطال أفريقيا «لم يحدد بعد»، ويلعب غوادالاخارا المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف مع بطل دوري أبطال آسيا «لم يحدد»، وتقام مباراتا الدور الثاني 15 ديسمبر.

نصف النهائي

ويلعب في نصف النهائي 18 ديسمبر باستاد مدينة زايد الرياضية بطل أميركا الجنوبية ضد الفائز من مواجهة (بطل أفريقيا ضد العين /‏ تيم ويلينغتون)، ويلعب ريال مدريد بطل أوروبا للمواسم الثلاثة الماضية ومونديال الأندية لعامي 2016 و2017 أمام الفائز من مواجهة (بطل آسيا ضد غوادالاخارا).

ويستضيف استاد مدينة زايد الرياضية المباراة النهائية للبطولة يوم 22 ديسمبر، بجانب مباراة المركز الثالث.

ثقة

وقال اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة المنظمة المحلية العليا لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، يسرنا استضافة بطولة الأندية الأهم في العالم مرة أخرى، بعد الاستضافة الناجحة للبطولة في العام الماضي.

وأعرب عن ثقته في قدرة أبوظبي والعين على مواصلة تقديم نماذج استثنائية في حسن تنظيم المناسبات العالمية الكبرى وقال: «يشرفنا استضافة البطولة والمواهب ونجوم الكرة العالميين في الإمارات، ولا شك في أن الجمهور سيكون في قمة سعادته لمشاهدة أبرز أندية العالم كريال مدريد، وغوادالاخارا ونادي العين ويم ويلينغتون في انتظار ما ستسفر عنه المواجهات القارية الأخرى التي ستكشف النقاب عن ممثلي أبطال آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.

تفاعل

وتفاعلت الجماهير العيناوية مع نتيجة القرعة واعتبرتها مناسبة للفريق واعتبرتها مناسبة للفريق البنفسجي طالما أنها جنبته مواجهة ريال مدريد في مرحلة مبكرة، وطالبت اللاعبين بمضاعفة الجهود والإعداد الجيد قبل انطلاق البطولة ، من أجل الظهور المشرف.

تجارب

أكد النجم إستبان كامبياسو، تعتبر المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية من التجارب المميزة، حيث إن مشاهدة المشجعين من مختلف القارات يجتمعون في مكان واحد لدعم وتشجيع فرقهم بعد موسم ناجح يوفر أجواء رائعة.

وقالت فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي «فيفا»: توفر البطولة تجربة وأجواء رائعة، حيث إنها تجمع أبطال الاتحادات القارية لتتويج نجاحاتهم وعملهم الشاق في مشوارهم لتحقيق المجد القاري، ويحرص «فيفا» على الالتزام بتشجيع ودعم كرة قدم الأندية وحضورها القوي على الساحة العالمية، وليس هناك منصة أفضل من بطولة كأس العالم للأندية لتحقيق هذا الأمر.

أطراف

تم تحديد 4 أطراف فقط من الأندية التي ستشارك في المونديال ، وهي إلى جانب العين ، كل من ريال مدريد بطل أوروبا، وغوادالاخارا المكسيكي (بطل الكونكاكاف)، وويلينغتون النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)، وفي انتظار بطل آسيا والذي سيتم تحديده 10 نوفمبر ، وبطل أفريقيا الذي يحدد في 11 نوفمبر، وبطل كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية 28 نوفمبر.

زوران: جاهزون لكل الاستحقاقات

اكد الكرواتي زوران، المدير الفني لفريق العين، أن فريقه سيواجه تحديات قوية هذا الموسم وسيقاتل على عدد من الجبهات خلال مشاركته في الاستحقاقات المهمة بما في ذلك كأس العالم للأندية الذي تستضيفه الدولة،وقال: «الزعيم» فريق كبير،ومؤهل للمشاركة في أقوى المسابقات القارية والعالمية وجاهز دائما، وجميع اللاعبين متحمسون للمشاركة في مونديال الأندية، ونثق أنهم قادرون على تقديم أنفسهم على أفضل نسق وتحقيق نتائج جيدة تُسعد الشارع الرياضي الإماراتي عامة، وننتظر مساندة قوية من الجمهور الإماراتي للعين ممثل الدولة في المحفل العالمي الكبير. دبي - البيان الرياضي

كايو: نتطلع لإسعاد جماهيرنا

وصف البرازيلي كايو لاعب العين الأجواء التي رافقت قرعة المونديال بأنها جيدة، وقال: «نعرف جيداً قيمة البطولة التي تعد هدفاً للجميع ونتطلع لإسعاد جماهيرنا الوفية، ويجب أن نؤكد جدارتنا بالمشاركة في المونديال،بجانب عكس الصورة الجيدة لكرة الإمارات بالمساندة الكبيرة من الجماهير، ولا يوجد ما نخشاه طالما أننا نتحلى بالجرأة لمواجهة التحدي». العين - البيان الرياضي

سلطان راشد: تشريف الوطن عالمياً

أكد سلطان راشد، لاعب العين والمنتخب الوطني السابق، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، المشرف العام لأكاديمية الكرة العيناوية، أن «الزعيم» قادر على تقديم نفسه بأفضل صورة خلال كأس العالم للأندية، وهو قادر على تشريف الوطن عالمياً، وقال: ينتظر العين تحدياً صعباً في المونديال فالأندية المشاركة لن تحضر لمجرد المشاركة أو السياحة، ويتعين على لاعبينا مضاعفة الجهد من أجل الظهور بأفضل صورة.

وأضاف: سيكون العين جاهزاً للحدث العالمي الكبير، ولتجاوز التحديات كافة من أجل تقديم مستوى مشرف يعكس التطور الكبير للكرة الإماراتية، ويسعد الجماهير، مع إدراكنا أن المهمة لن تكون سهلة.

وعبر راشد عن تمنياته أن يتابع جمهورالعين جهوده الكبيرة في دعم الفريق ومساندة اللاعبين . العين - البيان الرياضي

محمد فايز: هدفنا الحضور القوي

اعتبر محمد فايز لاعب العين المشاركة في مونديال الأندية محطة جديدة في التحديات التي تنتظر الفريق لإظهار قوته أمام أفضل الفرق العالمية، بما يضمن الوصول إلى الدرجة المطلوبة من التميز وقال: «المهم بعد سحب القرعة العمل على التحضير الجيد الذي يقودنا إلى تأكيد حضورنا القوي في المنافسة». وأشاد فايز بالفعاليات التي صاحبت القرعة. العين - البيان الرياضي