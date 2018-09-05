الهاجري:مستعدون لعبور التحدي بالظهور المتميز

المصدر: العين - طلحة عبدالله

عبر غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن سعادة النادي وفخره باستضافة الإمارات لمونديال العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، ومشاركة «الزعيم» في النسخة الحالية «الإمارات 2018»، وقال في تصريحات على هامش الفعاليات المصاحبة لمراسم القرعة: هذه سنة استثنائية لنادي العين وعام 2018 هو عام البنفسجي، حيث حصل فيه الزعيم على الثنائية التاريخية وجمع بين بطولتي دوري الخليج العربي لكرة القدم، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لأول مرة في تاريخه، كما أن 2018 تصادف مرور 50 عاما عل تأسيس النادي، مشاركة العين في مونديال العالم للأندية لن تكون مجرد مشاركة تشريفية حيث سنكون ممثلين للعرب والوطن، ومستعدون لتجاوز التحدي الكبير والظهور المتميز، حيث إن نجوم الفريق قادرون على الظهور بأفضل صورة ممكنة في المحفل العالمي المرتقب، ونتمنى أن تحقق البطولة النجاح المأمول الذي تسعى إليه اللجنة المنظمة.

القرعة

وعما إذا كان يرى أن القرعة خدمت العين للذهاب بعيدا في المونديال، أم أنه سيواجه صعوبات قال غانم الهاجري: القرعة في ظل وجود كوكبة من فرق القارات في البطولة، هي تحدٍّ في أية مرحلة والعين مستعد لتحقيق النتائج المنشودة في أية مرحلة من مراحل البطولة.

رسالة

عن رسالته للجمهور والشارع الرياضي، قال: نجاح مثل هذه البطولات العالمية الكبيرة لا يعتمد فقط على التنظيم ولا المشاركة بقدر ما يعتمد التفاعل الوطني خصوصا الجماهير ومحبي الرياضة لإنجاح مثل هذا الحدث العالمي الكبير والذي سعت الدولة لتكون حاضنة له، وبالتالي فهناك مطلب وطني للجماهير بضرورة التفاعل والتواجد دائما في المدرجات للمساهمة في إنجاح المسابقة سواء كان في أبوظبي أو العين، ونحن على ثقة أن جمهورنا لا يحتاج لدعوة أو وصايا ليكون حاضرا ومساهما في إنجاح مثل هذه الفعاليات العالمية، فهو يدرك أن نجاحها هو نجاح للوطن، ولذلك أرى أنه لا بد من البدء منذ الآن للمساهمة وتحمل المسؤولية خصوصاً وأن التذاكر تم طرحها للجمهور.

مجهودات

وثمن غانم الهاجري المجهودات الكبيرة التي يطلع بها مجلس أبوظبي الرياضي في إنجاح الأحداث والفعاليات الرياضية القارية والعالمية، وقال: أتوجه بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي فهو في لحظات إجراء قرعة المونديال يتواجد ممثلوه في مدينة زيوريخ لمتابعة مراسيم القرعة، ونحن نقدر له حرصه وتفانيه في العمل لإنجاح هذا الحدث، ونتمنى له التوفيق.

مهارات

تفوق الكرواتي زوران ، المدير الفني لفريق العين، على لاعبي الفريق البرازيلي كايو ، ومحمد فايز في استعراض المهارات بالكرة خلال الفعاليات التي أقيمت أمس بـ «البوادي مول» باشراف مجلس أبوظبي الرياضي على هامش القرعة ، وشارك الثلاثة في الفقرة الخاصة بالتحكم بالكرة وتسجيل الأهداف من حيز ضيق والضربات الرأسية وصد الكرة والحيلولة دون ولوجها المرمى بعد إرسالها من ماكينة لتنفيذ الضربات الثابتة.