عجمان يخطف التعادل من بني ياس

المصدر: Ⅶعجمان-ياسر قاسم

اقتسم عجمان وبني ياس نقطتي التعادل «1-1» في أولى مواجهات الفريقين في كأس الخليج العربي لحساب المجموعة الأولى في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد راشد بن سعيد، بعد تقدم بني ياس في الدقيقة 23 من أول فرصة حقيقية بتسديدة قوية للهولندي ليروي جورج على رأس الصندوق نتيجة مخالفة ارتكبها خالد الزري مع عبد الله بوعشوان، وجاء الشوط الأول للمباراة متوسط المستوى مع تفوق أحياناً للفريق الضيف «بني ياس» ووضح تأثر عجمان بالتغييرات التي حدثت في تشكيلة الفريق نتيجة الالتزام بمشاركة 3 لاعبين مواليد 97 في الملعب، وانتهى الشوط الأول بهدف لبني ياس.

ولم يختلف الشوط الثاني عن سابقه وتحسن مستوى عجمان نوعاً ما، بعد التبديلات التي أجراها مديره الفني أيمن الرمادي ولاحت فرص عدة لعجمان في هذا الشوط الذي ظل يبحث فيه «البرتقالي» عن التعادل من هجمات متباعدة كان أبرزها تسديدة خالد ناصر قبل ربع ساعة من نهاية المباراة أنقذها الحارس محمد الحمادي ببراعة وواصل عجمان ضغطه حتى جاءت الدقيقة 84 لتعلن عن ركلة جزاء لـ «البرتقالي» نتيجة عرقلة المدافع فيصل العنتلي للمحترف النيجيري ستانلي داخل الصندوق، تقدم لها البرازيلي فاندر فييرا مسجلاً هدف التعادل.

ولم تحقق المباراة حضوراً جماهيرياً يذكر، حيث لم يتعد الحضور 210 أشخاص، تواجدوا في مدرجات الاستاد ولم يجد الفريقان «عجمان وبني ياس» أي مساندة من أنصارهما ما أثار علامات الاستفهام خاصة لجمهور عجمان الذي غاب عن ملعبه.