الجزيرة والفجيرة..ثقة وتفاؤل

المصدر: أبوظبي- محمد محسن-الفجيرة ـ محمد فضل

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة نظيره الفجيرة اليوم في 5.55 عصراً، على ستاد محمد بن زايد في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، وكان فخر أبوظبي قد أنهى تدريبه مبكراً بعد مواجهة شباب الأهلي في الدوري، والتي حقق فيها مكسباً ثميناً بنتيجة 5-4، وهذا الفوز منح لاعبيه التفاؤل والثقة المطلوبين في انطلاقة الموسم وانعكس على الأداء والروح خلال الحصص التدريبية التي تلت المباراة. ويتوقع أن يدفع الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق بتشكيلة يغلب عليها طابع الشباب، بعد استدعاء الرباعي، علي مبخوت، علي خصيف، فارس جمعة، وخلفان مبارك إلى معسكر المنتخب الوطني في أسبانيا، استعداداً لكأس آسيا.

طموح

من جانبه أكد المدير الفني للجزيرة، أن فريقه سيخوض المواجهة بطموح الفوز، مشيراً إلى أن الاستعدادات تأتي كالمعتاد وفق البرنامج المطروح، والفريق مكتمل الصفوف ولا يعاني من إصابات عدا الرباعي الذي استدعي إلى معسكر المنتخب الوطني في أسبانيا، تحضيراً لكأس آسيا. وأضاف: لقد شاهدت واللاعبين المباراة التي جمعت الفجيرة وبني ياس، فهو فريق منظم على الشقين الدفاعي والهجومي، ومشيراً إلى أن فريقه لديه شخصيته الخاصة، والجميع يتطلع إلى كسب نقاط المباراة خصوصاً أنها على ملعبنا وبين جماهيرنا.

قوة

واعترف مارسيل كايزر أن المواجهة الأولى التي جمعت فريقه بشباب الأهلي أفرزت قوة هجومية في مقابل ضعف للشق الدفاعي، وعمل الجهاز الفني على تخطي هذه المشكلة، وخلق التجانس المطلوب للفريق. وعن تغيير المراكز في الشق الدفاعي، بالدفع بسالم العيدي في مركز قلب الدفاع بدلاً من مدافع يسار قال سنرى إمكانية ذلك، واللاعب بالنسبة لي أدى أدواراً تكتيكية مهمة.

بداية

وبدوره يتطلع فريق الفجيرة إلى تحقيق بداية مثالية بمسابقة كأس الخليج العربي، بعد أن وقع الفريق في فخ التعادل أمام بني ياس في افتتاحية دوري الخليج العربي قبل أيام، ويسعى المدرب التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني للذئاب في الاستفادة من لوائح المسابقة، والدفع بعدد من العناصر التي تتواجد ضمن فريق 20، وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، وصف هاشيك مباراة اليوم أمام الجزيرة بالمهمة خصوصاً وأنها تجمعهم بفريق كبير، ومنتش بفوزه الأخير على شباب الأهلي بخماسية في الدوري، مشيراً إلى انه يحترم لوائح المسابقة ولذلك سيحاول الدفع بعدد من اللاعبين الجدد، الذين سينضمون إلى زملائهم الأساسيين والأجانب، إلى جانب مشاركة الثلاثي الصاعد خالد عبد الله وخليفة خاطر والحارس عبد الله سالم ولا أنسى استدعاء عدد من لاعبي الفريق الرديف.

قيد

وعلق هاشيك على انضمام لاعب الارتكاز الكوري لي للتمارين، لافتاً إلى انه يتمنى أن يكون اللاعب جاهزاً، وأن يتم قيده رسمياً في كشوفات الفريق للاستفادة من خدماته مستقبلاً في الدوري رافضاً في نفس الوقت تحديد هوية اللاعب الذي سيحل مكانه الكوري، وحول انضمام ابرز لاعبي الجزيرة للمنتخب الأول قال هاشيك: في اعتقادي أن قائمة الجزيرة تضم عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين، والفريق المضيف لا يتأثر بغياب أي لاعب ولذلك فقد جهزت الفريق جيداً لموقعة مباراة ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وهدفي العودة بالنقاط الثلاث من هناك.