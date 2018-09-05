«العنابي» ..صدارة الكأس من البداية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تصدر الوحدة ترتيب المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم، من ضربة البداية بفوزه على مستضيفه شباب الأهلي بهدف وحيد أمس، ضمن الجولة الأولى، التي شهدت تعادل الوصل مع اتحاد كلباء سلباً، وعجمان مع بني ياس 1-1، وأحرز البرازيلي ليوناردو دي سوزا في الدقيقة 66، هدف الوحدة وألغى الحكم هدفاً أحرزه لوفانور في الدقيقة 90، بداعي التسلل وهو الفوز الأول للعنابي في بداية مشواره للدفاع عن لقبه.

بدأت المباراة حماسية، وأضاع تيغالي فرصة التسجيل للعنابي في الدقيقة 6. وتصدت العارضة العنابية لتسديدة محمد جمعة لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 25، وتصدى حارس الوحدة، لتسديدة قوية من فيتشو في الدقيقة 27. وسجل الوحدة هدفاً صعباً في الدقيقة 66، بعد كرة رأسية من مراد باتنا، ارتدت من عارضة شباب الأهلي، لتجد ليوناردو دي سوزا، الذي سددها في المرمى.

وتصدت العارضة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لتسديدة فيتشو، لتنتهي المباراة بفوز وحداوي.

من ناحية أخرى، اقترب البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، من الرحيل للعب في صفوف الإمارات.

يتوقع أن يكون بديل لوفانور، المجري جوجاك لاعب الوحدة السابق، أو التونسي أحمد العكايشي لاعب الاتحاد السعودي.

وتختتم الجولة الأولى للكأس اليوم بثلاث مباريات في المجموعة الثانية، ويلعب الشارقة مع العين، النصر مع الإمارات، الجزيرة مع الفجيرة.