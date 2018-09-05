البرازيلي راموس ثالث أجانب كلباء

المصدر: Ⅶ الشارقة - علي الظاهري

تعاقد اتحاد كلباء مــع المهاجـــم البرازيلــي مايك راموس قادماً من نادي «ام تي كي بودابست» المجري، بنظام الإعارة لمدة عام ليكون ثالث اللاعبين الأجانب بالفريق. وجاء التعاقد بعد خروج الأجنبيين اللذين سبق التعاقد معهما في فترة الانتقالات الصيفية من حسابات الفريق وهما البرازيلي سانتوس والكرواتي بيروزيفتش.

وتحرص إدارة كلباء على إعادة ترتيب الأوراق بعد تعيين الإيطالي فابيو فيفياني مدرباً للفريق.

وقال خالد النقبي المدير التنفيذي لشركة الكرة، إقالة المدرب فييرا لم تكن بسبب الخسارة القاسية أمام الوحدة، وإنما بسبب عدم تجاوب المدرب في عملية التعاقد مع المحترفين الأجانب، مضيفاً أن التعاقد مع الإيطالي فيفياني جاء بسبب معرفته بإمكانات أغلب اللاعبين.