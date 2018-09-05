الحوسني: من خارج الإمارات يسألون عن دورينا

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ محمد صادق، عز الدين جاد الله

يرى المشجع الوحداوي ومنسق جماهير العنابي، إبراهيم الحوسني، أن التشفير لم يحقق النتائج المرجوة منه خاصة على صعيد الانتشار والجانب التسويقي، مؤكداً أن إلغاء التشفير وعودة المباريات للبث المجاني أصبح مطلباً في الشارع الرياضي وضرورة ملحة في الوقت الراهن لا سيما وأنه كمشجع حريص على الحضور للمباريات من المدرجات، ويتلقى بصفة دائمة ردود أفعال من جماهير من خارج الإمارات ترغب في متابعة مباريات دوري الخليج العربي خصوصاً مباريات «الديربي».

وقال: أتواصل دائماً مع مشجعين ومحبين للكرة الإماراتية من دول مجاورة خاصة من المملكة العربية السعودية يسألونني عن مباريات دوري الخليج العربي وعدد من المباريات الكبيرة «الديربي»، وبالتالي التشفير وقف حائلاً أمام عشاق دورينا من خارج الدولة لمتابعته وحرم هؤلاء الجماهير من مشاهدة المباريات.

تجربة

من جانبه، قال حريز المنهالي رئيس جمعية مشجعي نادي بني ياس: في العالم الخارجي هناك مراعاة للجماهير من حيث توفير منافذ بيع للأطعمة والمشروبات في الملاعب، ومن خلال تواجدي في جميع ملاعب الدولة، أؤكد ان الكثير من انديتنا تفتقد في ملاعبها منافذ بيع للمأكولات والمشروبات، وان هذه المنافذ تتوافر في بعض الأندية مثل العين، والنصر، مشيراً إلى ان ناديه لا يوجد به منافذ بيع كحال بقية الأندية، وانما يتم توزيع المأكولات والمشروبات عن طريق احد الوسطاء في المدرجات، ولا شك انها بعيدة عن الرقابة الغذائية، مطالباً بتوافرالمنافذ والتخفيف على الجماهير بصفة عامة.