شبابنا يلتقون الصين في افتتاح «ودية تايلاند»

المصدر: Ⅶبانكوك - البيان الرياضي

أنهى منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، تحضيراته استعداداً لملاقاة نظيره الصيني اليوم في أولى مباريات بطولة تايلاند الودية للشباب والمقامة في العاصمة بانكوك، ضمن استعداد الأبيض الشاب للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للشباب في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في أكتوبر المقبل، وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة صباح أمس الاجتماع الفني للبطولة بمشاركة لوديفيك باتيللي المدير الفني للمنتخب، وسالم اليعقوبي مدير المنتخب، حيث تقرر أن يرتدي منتخبنا اللون الأحمر بينما سيظهر المنتخب الصيني باللون الأصفر في مباراة اليوم التي ستقام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات.

بطولة قوية

وقال راشد عامر البدواوي المشرف الفني للأبيض الشاب، إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الفرنسي لوديفيك باتيللي باشر تحضيراته عقب وصوله إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، تحضيراً لمباراته الافتتاحية مع منتخب الصين، مشيراً إلى أن هذه البطولة والتي تستمر حتى 11 سبتمبر الجاري، ويشارك فيها منتخبات الإمارات، تايلاند، الصين، الأردن، من المتوقع أن تشهد مستوى فنياً وبدنياً جيداً، خاصة وأن هذه المنتخبات تستعد هي الأخرى للمشاركة في النهائيات الآسيوية المقبلة.

فرصة جيدة

وأضاف راشد عامر أن هذه البطولة فرصة جيدة للجهاز الفني للاستقرار على اختيار التشكيلة المناسبة والتي ستشارك في النهائيات، وكذلك فرصة مهمة للاعبين لإثبات تواجدهم ضمن تشكيلة النهائيات، وأكد البدواوي أن أجواء المعسكر الحالي في تايلاند جيدة وإيجابية وتتسم بروح الحماس والمنافسة بين اللاعبين.

تحضيرات الأبيض الشاب

وكان منتخب الشباب، أنهى بنجاح المعسكر الخارجي في سلوفينيا الذي استمر 20 يوماً للفترة من 28 يوليو وحتى 17 أغسطس الجاري خاض خلالها المنتخب أربع مباريات ودية فاز في مواجهتين وتعادل في مثلهما، وعاد الأبيض الشاب للتجمع الداخلي في اتحاد الكرة خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر الجاري، استعداداً لبطولة تايلاند الودية، والجدير بالذكر أن منتخب الشباب سينتظم بعد هذه البطولة في معسكر داخلي في دبي، قبيل التوجه إلى المعسكر الخارجي في ماليزيا الذي سيسبق نهائيات كأس آسيا في جاكارتا خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر المقبل ويتخلله مباراتان مع أحد المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا، الذي سيحدد التشكيلة الرئيسية لقوام المنتخب في البطولة الآسيوية.

قائمة المنتخب

وتضم قائمة الأبيض الشاب في بطولة تايلاند 26 لاعباً، هم: سهيل عبد الله المطوع، عبد الرحمن صالح، علي صالح من «الوصل»، فارس خليل محمد، يوسف علي بخيت، طحنون حمدان الزعابي «الوحدة»، فهد محمد الحمادي، منصور إبراهيم الحربي، خالد محمد البلوشي، سعود المهري، سعيد يوسف العامري «العين»، زايد عبد الله الحمادي «الظفرة»، أحمد عبد الله جميل، رائد رضا البلوشي، عمر أحمد سالم، عيد خميس النعيمي، عبد الله عبد الرحمن النقبي «شباب الأهلي دبي»، سعيد عبيد سعيد الكعبي، سلطان سعيد مهبوب «الشارقة»، راشد سالم خلفان، عمر سعيد الإسماعيلي «حتا»، أحمد فوزي جوهر، سالم خيري «الجزيرة»، يعقوب يوسف «الإمارات»، ماجد راشد سلطان، فهد باروت عثمان «اتحاد كلباء».