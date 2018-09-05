الشارقة والعين..بداية صعبة

المصدر: Ⅶالشارقة - علي الظاهري-العين ـ طلحة عبدالله

يستضيف ستاد خالد بن محمد في الشارقة لقاء «الملك» وضيفه «الزعيم»، في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي. ويتطلع الشارقة إلى حصد أول 3 نقاط على حساب ضيفه العين رغم البداية الصعبة للطرفين، وسيشهد اللقاء مشاركة عدد كبير من عناصر الصف الثاني بسبب الغيابات الكبيرة في صفوف الفريقين.

وأكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، أهمية لقاء اليوم، وقال إن الغيابات في صفوف الفريقين لن تؤثر نسبياً على قوة المباراة، مؤكداً ثقته في جميع اللاعبين المشاركين. وأضاف العنبري إن المباراة تعتبر فرصة للدفع بالعناصر الشابة والبدلاء مع حفظ حق جميع الفرق في البحث عن إحدى بطاقات التأهل الأربع.

نظام جديد

وأشاد العنبري بالنظام الجديد للبطولة الذي يلزم الأندية بمشاركة عدد من اللاعبين مواليد 1998 و1997م في المباريات متوقعاً أن يكون هذا النظام محفزاً للمدربين لمنح الفرصة للشباب. وقال: النظام الجديد الذي يلزم كل الأندية بمشاركة 3 لاعبين من مواليد 1998 و1997م بجانب تواجد لاعبين آخرين من نفس الفئة السنية في دكة البدلاء يعتبر فرصة جيدة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة السابقة كما تعتبر المباراة فرصة أيضاً لبعض اللاعبين الشباب الذين لم يسافروا مع الفريق لمعسكر الإعداد الخارجي.

وكشف العنبري أن فريقه يفقد جهود اللاعبين سيف راشد والحسن صالح الملتحقين بصفوف المنتخب الوطني بجانب شوكوروف وريان منديز مع منتخبي بلديهما إضافة إلى ثلاثي الأولمبي عبدالله غانم وحمد جاسم وماجد سرور وهو ما يوفر فرصة جيدة لبقية العناصر للمشاركة في المباراة وتعويض النقص.

دكة البدلاء

وتحدث العنبري عن الفريق المنافس قائلاً:«العين يبقى قوياً في كل الأحوال، الفريق يمتلك دكة بدلاء على مستوى مميز وقادر على تعويض النقص، وبالنسبة لنا أيضاً ساعدتنا دكة البدلاء الجيدة على تعويض الغيابات وحقق الفريق نصراً مهماً».

وأثنى مدرب الشارقة على نظام المسابقة الذي يسمح بتأهل 4 فرق من كل مجموعة وطموح كل الفرق في البحث عن إحدى البطاقات الأربع يعتبر مشروعاً.

تحضيرات فنية

وفي العين أكمل «الزعيم» تحضيراته الفنية والبدنية، وبات في كامل جاهزيته لمواجهة مضيفه الشارقة، حيث يتطلع الفريق البنفسجي بطل ثنائية الدوري والكأس لمتابعة نجاحاته الميدانية على غرار الموسم السابق، وعمد المدرب زوران خلال التمرين الأخير، التأكد من جاهزية اللاعبين بإخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة، ويغيب عن العين في مباراة الليلة 11 لاعباً، منهم تسعة انضموا لمعسكر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم.

مهمة صعبة

وقال الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين، إن مهمة فريقه لن تكون سهلة في مواجهة اليوم أمام الشارقة في مستهل مشواره بكأس الخليج العربي لكرة القدم، في ظل غياب 11 لاعبا، غير أنه يثق كثيرا في بقية لاعبي الفريق وكذلك اللاعبين الشباب، في القتال بقوة على أرضية ملعب المباراة من أجل تحقيق النتيجة المأمولة، وعن مستجدات لائحة المسابقة وما طرأ فيها من تعديلات تقضى بمشاركة ثلاثة لاعبين أساسيين من الشباب، أوضح زوران أن إتاحة الفرصة للاعبين الشباب تعتبر من أهداف الأندية الأساسية للمشاركة في هذه المسابقة، وقال: أعتقد أن هذه الخطوة جيدة ولكنني أرى رفع عدد الشباب المشاركين كأساسيين في المباراة إلى خمسة أو ستة لاعبين.

وأضاف: مشاركة ثلاثة لاعبين في القائمة الأساسية للمباراة تعتبر إضافة حقيقية للائحة البطولة برغم أنه من الصعب جدا تعويض غياب 11 لاعبا دوليا ظلوا يلعبون بالفريق كأساسيين، ولكننا نملك عناصر متميزة في الفريق الرديف بالعين.