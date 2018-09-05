ختام ناجح لدورة دبي الصيفية لأكاديميات الكرة

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح كبير فعاليات النسخة الثامنة من دورة مجلس دبي الرياضي الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التي شارك فيها 85 فريقاً من أكاديميات الكرة في أندية شباب الأهلي دبي، النصر، الوصل، حتّا، عجمان، اتحاد كلباء، الإمارات، كما شاركت فرق أندية دبي في بعض الفئات بفريقين «أ» و«ب»، وأقيمت المنافسات ضمن 5 فئات عمرية هي 12 و13 و14 و16 و18 سنة، وتم توزيع استضافة المباريات على 5 أماكن هي: عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي، وملاعب الأكاديميات في أندية: شباب الأهلي دبي، النصر، الوصل، وحتّا.

تطور ملحوظ

وشهدت الدورة تطوراً ملحوظاً في المستوى الفني للفرق المشاركة، وكذلك في عدد ساعات اللعب وعدد الأهداف المسجلة في الدورة، حيث أقيمت 85 مباراة تضمنت 5450 دقيقة لعب، وشهدت تسجيل 447 هدفاً بزيادة 54 هدفاً عن عدد الأهداف المسجلة في نسخة العام الماضي التي شهدت تسجيل 393 هدفاً، فيما شهدت نسخة الموسم الرياضي 2016-2017 تسجيل 373 هدفاً، ونسخة الموسم 2015-2016 تسجيل 367 هدفاً، كما تم تسجيل 465 هدفاً في منافسات ركلات الترجيح التي يتم تنظيمها عقب كل مباراة، بهدف تدريب اللاعبين المشاركين على أجواء خوض ركلات الترجيح وتزويدهم بالخبرات اللازمة من خلال خوض المنافسات في الدورة الصيفية.

أبطال الدورة

وأسفرت منافسات فئة 12 سنة، عن فوز فريق شباب الأهلي «أ» باللقب، فيما حل فريق النصر «أ» بالمركز الثاني، وشباب الأهلي «ب» بالمركز الثالث، وأحرز فريق شباب الأهلي «أ» لقب فئة 13 سنة، وحل فريق الوصل «أ» وصيفاً، وفريق حتّا «أ» ثالثاً، وتم توزيع الفرق الثمانية على مجموعتين في كلا الفئتين، وأحرز فريق النصر لقب فئة 14 سنة التي أقيمت منافساتها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة للفرق الستة المشاركة، فيما حل الوصل ثانياً، وجاء فريق شباب الأهلي «أ» ثالثاً، كما أحرز النصر لقب فئة 16 سنة، وحل شباب الأهلي ثانياً، وفريق الوصل ثالثاً، وأقيمت منافساتها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، وهو النظام ذاته الذي تم فيه إجراء منافسات فئة 18 سنة التي أحرز لقبها فريق شباب الأهلي «أ»، وجاء فريق عجمان ثانياً، وحل النصر ثالثاً.

فوائد عدة

وأشاد علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي وأحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات الرياضية في المجلس بأداء الفرق المشاركة وحسن تمثيلهم لأنديتهم في المنافسات، كما أشاد بتميز التنظيم في كل من الأندية التي استضافت نهائيات إحدى الفئات الخمس في الدورة، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح الدورة في تحقيق أهدافها على مستوى تطوير مهارات اللاعبين واكتشاف الموهوبين منهم، وكذلك تأهيل الكوادر التدريبية والإدارية في الأندية.

دورة مهمة

وأجمع مسؤولو قطاع الأكاديميات في الأندية المشاركة على أهمية الدورة وفوائدها العديدة، حيث أكد د. موسى عباس مدير أكاديمية شباب الأهلي دبي لكرة القدم ومحمد علي محبوب مدير أكاديمية نادي الوصل لكرة القدم، وأحمد صالح الريس مدير أكاديمية النصر لكرة القدم بالإنابة، ومهير البدواوي نائب مدير أكاديمية حتا لكرة القدم بالدورة، على أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص مجلس دبي الرياضي على رعاية النشء والحفاظ على الشباب ورعايتهم انطلاقاً مع توجيهات القيادة الرشيدة، كما أنها تهدف إلى تطوير قطاع الناشئين والشباب من خلال منافساتها التي تحقق العديد من المكتسبات للأندية على المستوى العام واللاعبين على المستوى الخاص، حيث إنها توفر على الأندية مبالغ مالية كانت ستنفقها على المعسكرات الداخلية والخارجية قبيل انطلاق الموسم، كما أنها تتيح لهم إعداد اللاعبين بشكل قوي قبل خوض منافسات البطولات المحلية.

770

شارك في النسخة الثامنة للدورة 770 لاعباً في جميع الفئات، فيما قام بتحكيم مباريات جميع الفئات 80 حكماً (30 حكم ساحة و50 حكماً مساعداً)، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم.