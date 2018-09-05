الإصابة تُبعد سيف راشد عن معسكر «الأبيض»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم استبعاد سيف راشد لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة عن معسكر «الأبيض» المقام حاليا في مدينة جيرونا الإسبانية ـ للإصابة التي تعرض لها في المعسكر، وتقرر عودة اللاعب إلى الدولة لاستكمال علاجه بناديه، ولم يحدد المدرب زاكيروني بديلاً للاعب ولا للاعب وليد عباس لاعب شباب الأهلي الذي تعرض لإصابة مع ناديه في الدوري. ومن المقرر أن يخوض منتخبنا مباراتين دوليتين وديتين أمام ترينداد وتوباغو غداً ومع منتخب لاوس يوم 11 سبتمبر.