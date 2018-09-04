كلباء ينفي الاستغناء عن النيجيري رحيم

المصدر: الشارقة-علي الظاهري

نفى نادي اتحاد كلباء نية الاستغناء عن اللاعب النيجيري رحيم لوال بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الاخيرة امام الوصل ضمن منافسات كاس الخليج العربي.

وكشف النادي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي ان اللاعب تعرض الى إصابة متوسطة تم نقله على اثرها إلى مستشفى راشد في دبي وخضع للأشعة اللازمة وتبين وجود كسر في عظمة الأنكل سيدخل اللاعب على اثرها غرفة العمليات لتثبيت الكسر وقد يحتاج اللاعب من ستة إلى ثماني أسابيع للرجوع إلى الملاعب.

وأكدت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم وقوفها مع اللاعب حتى يستعيد عافيته، نافية ما تم نشره عن نية الاستغناء عن اللاعب حيث أن النادي يولي صحة اللاعب أولوية قصوى ومن ثم سيتم إتخاذ ما يلزم لضمان مصلحة الفريق.