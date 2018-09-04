يوسف عبد الله: أتوقع تنافساً محتدماً هذا الموسم

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد يوسف عبد الله، مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الفجيرة: «أن المنافسات كانت في الأعوام الماضية محصورة بين فرق بعينها، مثل نادي الوصل والعين والجزيرة وشباب الأهلي والوحدة والنصر، ولكن أعتقد أنه في هذا العام سيكون هناك تنافس أكبر من فرق جديدة من واقع الاستعدادات لكل الفرق المشاركة في منافسات هذا الموسم، كما أن هذه الفرق اكتسبت التجربة والاحتكاك، وأتوقع أن تشهد جميع المنافسات إثارة بالغة، وأن يشهد الجمهور الكروي مباريات ممتعة، وبالنسبة إلى الفجيرة فالطموح هو البقاء في دوري المحترفين، والمنافسة بقوة على مراكز متقدمة، ونحن متفائلون بإذن الله، فجميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم الفنية والبدنية والمعنوية، وهم عازمون على الظهور الجيد هذا الموسم».

طموحات

وعن طموحات فريق الفجيرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أكد يوسف عبد الله: «أن تطلعاتهم كبيرة كشأن كل الفرق الأخرى، موضحاً أن البطولة غالية على القلوب، ومجرد الوصول إلى النهائي ومصافحة الشيوخ شرف يتمناه كل رياضي في الدولة، ولذلك فنحن عازمون على الذهاب بعيداً في هذه المنافسة، والعمل من أجل الوصول إلى النهائي والحصول على الكأس، بإذن الله».