كاباي: خسارة النصر موجعة لكنها مفيدة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أوضح الفرنسي يوهان كاباي لاعب النصر أن الخسارة من عجمان في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي لكرة القدم تدفع الفريق إلى المزيد من العمل والوقوف على الأخطاء، وقال«الخسارة تعني أن بعض الأمور لم تسر بالشكل الذي كنا نتطلع إليه وعلينا معالجتها، ورغم أن الخسارة موجعة لكنها مفيدة للتصحيح ولن تحبطنا أو تقلل من عزيمتنا، سنستعدّ جيدا لبقية المباريات وسنحرص على الظهور بشكل أفضل أداء ونتيجة، النصر يملك فريقاً قوياً ولاعبين مميزين بقدرات كبيرة علينا ترجمتها بالملعب.

وأضاف: لعبنا بشكل مرضٍ، وأوجدنا بعض الفرص ولكن حارس عجمان كان متألقاً، والشكل العام للفريق لم يكن سيئاً ولكن الحظ لم يساندنا ، تفوقنا في الاستحواذ على الكرة ولكن في النهاية كرة القدم أهداف وعلينا تقبل النتيجة والتفكير في المباراة المقبلة.

وأكد كاباي أن تقنية الفيديوأنصفت عجمان بإلغاء ركلة جزاء ولكن الحكم كان يتوجب عليه اللجوء إلى هذه التقنية في الركلة الأولى التي لم تحسب لصالحه عندما تمت عرقلته داخل المنطقة ، وأضاف: المباراة لا تقف عند ركلة جزاء احتسبت أو ألغيت، واحترم قرار الحكم، وأتيحت لنا فرص أخرى لم ننجح في تسجيلها.

تأقلم

وأكد كاباي أن التحدي الأكبر له هو الـتأقلم مع حرارة الطقس، مشيرا إلى أنه ليس من السهل اللعب في مثل هذه الأجواء الحارة خاصة بالنسبة له بعد سنوات طويلة قضّاها في أوروبا، معرباً عن سعادته بالتجربة المليئة بالتحديات والرغبة الكبيرة في المساهمة في تحقيق انجاز جديد لنادي النصر وقال: أسعى لمنح خبرتي للاعبين الشباب والثقة للفريق، هم يعوّلون عليّ كثيراً وأتمنى أن أكون في مستوى تطلعاتهم.

وكشف كاباي أن فكرة اللعب في الدوريات الخليجية لم تراوده في السابق ولكن عندما تلقى عرض ( العميد) تساءل لماذا لا يخوض التجربة؟ وقال: لم تكن لدي أي فكرة عن كرة القدم هنا، واتصلت بعادل هرماش الذي كنت أعرفه منذ أن لعب في لانس الفرنسي للاستفسار عن الأجواء بشكل عامّ وكانت نظرته ايجابية جداً عن كرة الإمارات، وحفّزني لقبول التحدي.

وتابع: تجربة النصر مختلفة عن كل التجارب التي خضتها خلال مسيرتي سواء في الدوري الفرنسي أو الانجليزي ويمكن أن تكون الأصعب،والدوري الإماراتي يضم اندية قوية ولاعبين على مستوى عال.

وأشار إلى أنه سيبذل كل جهده لتقديم الأفضل مؤكداً أن الأجواء رائعة وأنه سعيد بخوض مرحلة مختلفة في حياته في دبي مع أسرته المستمتعة بالإقامة في الإمارات وسط شعب طيب.

مهارات

يعتبر كاباي أحد نجوم الكرة الفرنسية ،وشكّل القلب النابض لكل الفرق التي لعب لها وخاصة مع فريقه الأصلي ليل (2004 - 2011)، ولعب دوراً مهماً في تتويجه بثنائي موسم 2010-2011 ووصفته الصحافة الفرنسية بأحد أضلاع مثلث الرعب.

لعب كاباي مع نيوكاسل (2011 - 2014 ) قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان (39 مباراة في موسم ونصف) ثم عاد إلى (البريمرليغ) ولعب مع كريستال بالاس في 2015 حتى مغادرته إلى النصر.

فخر

عبر كاباي عن فخره بتتويج منتخب بلاده بطلاً لكأس العالم وقال: أنا فخور بتتويج منتخب فرنسا بكأس العالم وفخور أكثر انني كنت أحد عناصره في وقت سابق، أعتقد بأنه لعب بشكل جيد وقدم صورة طيبة عن كرة القدم الفرنسية إلى العالم، خاصة أنه يضم جيلاً مميزاً من اللاعبين الشباب الواعدين.