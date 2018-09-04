الدوسري: ننتظر التقرير الإداري لبعثتنا في «الآسياد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في تعليقه على نتائج بعثة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوي المقامة في جاكرتا، قال عبد المحسن الدوسري، الأمين العام لهيئة الرياضية، في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي»: «ننتظر التقرير الإداري من إدارة البعثة بعد اكتمال وصول جميع الفرق المشاركة، وسنتعاون مع اللجنة الأولمبية في دارسة التقرير من كل جوانبه الفنية والإدارية، والوقوف على مواطن القوة والضعف في الأداء، ومن ثم يتم سيكون القرار فيما يتعلق بحساب الاتحادات التي شاركت في المنافسات».

وأوضح عبد المحسن الدوسري أن محصلة الميداليات تعتبر طيبة، إذ احتلت الإمارات المركز الثالث عربياً برصيد 14 ميدالية (ثلاث ذهبيات، وست فضيات، وخمس برونزيات)، وقال: «نحن نتقدم بالشكر والتقدير لكل الاتحادات التي نجحت في تحقيق ميداليات بمختلف أنواعها، حيث أوفت بوعودها، وسنقف على الأسباب الحقيقية وراء عدم تحقيق بقية الاتحادات لميداليات».

وأشاد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بحفل ختام الموسم الكروي الذي أقامه اتحاد الكرة مساء أمس في مقر جامعة الإمارات في العين، وقال: «احتفاء مميز تم خلاله تكريم الشركاء والمتميزين، وأجرينا خلاله مراسم قرعة بطولات الاتحاد، منها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تعتبر أغلى البطولات، إذ جاءت القرعة طيبة ومتوازنة، باستثناء لقاء القمة بين العين والوصل الذي نأمل أن يكون لقاءً قوياً يتواكب مع اسم ومكانة كرة الإمارات».

وتمنّى عبد المحسن الدوسري من جميع المؤسسات والأندية دعم مشاركة منتخبنا الوطني خلال مشاركته المقبلة في نهائيات آسيا التي ستقام في الإمارات، من أجل تحقيق طموحات الشارع الرياضي والمنافسة بقوة في لقب البطولة. وقال الدوسري: «إننا جميعاً أمام تحدي دعم الفريق خلال تلك الرحلة المهمة من الإعداد، ولا بد أن يكون هدفنا جميعاً واحداً، وهو كيفية الدفع بالمنتخب إلى المنافسة في اللقب».