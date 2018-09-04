الوصل وكلباء..حافز الانتصار

المصدر: Ⅶدبي- عز الدين جاد الله-الشارقة-علي الظاهري

يحل فريق اتحاد كلباء ضيفاً على الوصل في الخامسة و50 دقيقة من مساء اليوم على ملعب الفهود بزعبيل ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم، وتعد ظروف المباراة حافزاً للفريقين للانتصار،ويدخل «الإمبراطور» المواجهة منتشياً بالأداء القوي الذي قدمه في انطلاقة الموسم،وفي البطولة العربية للأندية، حيث نجح في خطف نقطة ثمينة من مضيفه الاتحاد السعودي 1-1، بينما حقق فوزاً عريضاً على دبا بثلاثية نظيفة في انطلاقة الدوري، ما يمثل دافعاً للوصل لمواصلة العطاء والانتصارات أمام اتحاد كلباء، فيما يبحث كلباء عن الإنتصار وتعويض خسارته الأولى في الدوري أمام الوحدة.

ويعاني «الإمبراطور» من غياب عنصرين مهمين في خط الوسط وهما خميس إسماعيل وعلي سالمين لانضمامهما لصفوف منتخبنا الوطني لكرة القدم إلا أن باقي اللاعبين في أتم الجاهزية.

ويتطلع كلباء إلى تعويض الهزيمة الثقيلة في افتتاح الدوري أمام الوحدة 2-6، وتصحيح الصورة ويلعب تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني الذي تولى دفة القيادة بدلاً من البرازيلي فييرا.

أكد الأرجنتيني غوستافو كونتيروس مدرب فريق الوصل أن فريقه يتطلع إلى عبور كلباء رغم عدم علمه شيئاً عن أسلوب منافسه الذي رحل عنه مدربه منذ ساعات قليلة، مشيراً إلى أن جل تركيزه منصب على «الإمبراطور» ومدى جاهزيته للقاء.

وأشاد كونتيروس بأداء الفهود الهجومي والاستحواذ على الكرة أمام دبا في الدوري مؤكداً استمرار النهج الهجومي، لكنه شدد على أن الفريق مازال يعاني من بعض الثغرات الدفاعية التي يعكف على حلها حتى لا تقف عائقاً أمام الفريق في الفترة القادمة التي تنتظره فيها بعض المباريات المهمة سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وأضاف: جميع اللاعبين في أتم الجاهزية بما فيهم فابيو دي ليما، لكنني سأتناقش أولاً مع مدرب اللياقة للتأكد من اكتمال جاهزيته سواء فنياً أو بدنياً، مشيراً إلى أن الوصل لديه مجموعة رائعة من الشباب ونسعى إلى إعطائهم فرصة المشاركة في الفترة القادمة لأنهم مستقبل النادي.

جاهزية

وأكد التونسي فراس الجباس مساعد مدرب فريق اتحاد كلباء، جاهزية فريقه للقاء الوصل اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي، وقال الجباس إن الجميع طوى صفحة الهزيمة الماضية أمام الوحدة، مضيفاً إن الخسارة السابقة ستنعكس إيجاباً على الفريق خاصة في هذا التوقيت المبكر من أجل تصحيح الأخطاء فضلاً عن كونها دافعاً أمام اللاعبين لتقديم الأفضل.

ثقة واستعداد

وأضاف: نحترم الوصل أحد الفرق القوية، إلا أن كتيبة النمور استعدت على أكمل وجه لملاقاة الإمبراطور، مجدداً الثقة بجميع عناصر الفريق وقدرتهم في تقديم أداء مشرف.