بن غليطة يفتتح معرض الجوكر التوثيقي

افتتح المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي، معرض التوثيق الرياضي الذي أقامه الزميل الإعلامي محمد الجوكر ضمن الفعاليات المصاحبة لحفل اتحاد كرة القدم الذي أقيم، مساء أمس، بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وتضمن المعرض ملصقات تاريخية عن مسيرة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتمامه الكبير بالقطاع الرياضي والشبابي، وشمل المعرض العديد من الصور والتصريحات النادرة للوالد المؤسس، طيب الله ثراه، كما تم عرض الإصدارات الجديدة للإعلامي التوثيقي المتميز الجوكر (الرياضة في فكر زايد)، حيث حصل العديد من الرياضيين إداريين وإعلاميين على نسخة من الكتاب الذي تناول بالرصد أبرز المحطات الرياضية في حياة الوالد الرمز، واستعرض جوانب مشرقة من اهتمامات الوالد المؤسس ورؤيته الثاقبة وأفكاره العظيمة.