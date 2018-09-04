عجمان وبني ياس..فرصة للشباب

المصدر: عجمان- ياسر قاسم-أبوظبي- محمد محسن

يستضيف عجمان في الخامسة و 50 دقيقة فريق بني ياس باستاد راشد بن سعيد في بداية مشوار الفريقين في كأس الخليج العربي لكرة القدم، ضمن مباريات المجموعة الأولى، ويدخل عجمان المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه في الجولة الأولى للدوري على النصر فيما تعادل بني ياس مع الفجيرة، ولكن حسابات الكأس مختلفة، والمباراة فرصة لللاعبين الشباب حيث يسعى مدربا الفريقين للدفع بعدد من اللاعبين الشباب لكون المسابقة تقام بلائحة محددة فيما يخص مشاركة اللاعبين مواليد 97، «5 في القائمة و3 في الملعب»,

توقيت

ورداً على سؤال «البيان الرياضي» حول توقيت انطلاقة كأس الخليج العربي بعد 5 أيام من الدوري، أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان أن توقيت المسابقة بالنسبة للمدربين ليس مثالياً، ولكن على أرض الواقع توجد ظروف للجنة المحترفين أدت لهذا التوقيت، مشيراً إلى انه لا ينتقد الجهات التي تضع جداول المسابقات أو الشروط التي تم تحديدها لمشاركة اللاعبين هذا الموسم، ولكنه يريد فقط تنبيه القائمين على الأمر بضرورة الاستماع لوجهات النظر الفنية من المدربين لأن الكل يهدف لرفع مستوى المسابقات ليكون المستفيد في النهاية المنتخبات الوطنية.

واستعد عجمان للمباراة بعد راحة قصيرة وتدرب 3 مرات للمباراة.

وأضاف الرمادي: بداية الدوريات في العالم لا يوجد فيها ضغط للجدول خلال الأسابيع الأولى لأن الأمر متعلق بناحية علمية وفنية بحتة، وتمنيت عدم وجود ضغط بالنسبة للدوري ولكن ضيق فترة الموسم ربما أجبرت لجنة المحترفين على ضغط الجدول في البدايات.

وطالب الرمادي بضرورة وضع مدربي الدوري في الصورة عند وضع جدول المسابقات أو إقرار بعض الشروط الخاصة بالمسابقات مثل تحديد عدد معين من اللاعبين في عمر محدد كما هو الحال في مسابقة كأس الخليج العربي الذي تم فيه تحديد 5 لاعبين مواليد 97 في قائمة المباراة يشارك 3 منهم في الملعب، موضحاً انه علم بالأمر قبل أسبوعين فقط وكان من الصعوبة تجهيز خيارات كثيرة من اللاعبين ينطبق عليهم هذا الشرط.

وأشار مدرب عجمان إلى أن هدفهم في الكأس هذا الموسم يختلف عن الموسم الماضي والوضع الحالي أفضل كثيراً من ناحية اكتمال التعاقدات وخبرات الفريق. وقال: نطمح العبور من المجموعات في البطولة الحالية.

أهمية

وفي المقابل أكد الكرواتي كرونوسلاف مدرب بني ياس على أهمية بطولة الكأس وسعيه إلى مشاركة عدد من اللاعبين الشباب، وصغار السن لإثبات قدراتهم، بين زملائهم المحترفين وأصحاب الخبرات، وقال: جميع لاعبينا جاهزون، ولا توجد إصابات مؤثرة عدا سالم الحمادي والذي يتدرب بشكل منفرد، في المقابل سافر الإسباني بيدرو كوندي إلى موطنه لظروف عائلية بإذن من الإدارة، لكنه سيتمكن من اللحاق بالمباراة، بعد اختبار جاهزيته لهذه المواجهة.

وأشار كرونوسلاف إلى أن عجمان قادم من فوز ثمين على النصر في الجولة الأولى للدوري، حيث قدم مباراة تكتيكية عالية المستوى، والفريق بشكل عام يلعب كتلة واحدة ويعتمد على الكرات المرتدة السريعة، ولذلك يتوجب علينا الحذر من مفاجآت الخصم، وقال: كل المباريات مهمة للفريق ولا يوجد فرق بين مباريات الدوري أو الكأس فالفوز يخلق اجواء إيجابية والفوز يتبعه فوز، ولذلك يتحتم علينا بذل قصارى جهدنا للسير على طريق صنع النتائج الإيجابية.

محمد يعقوب: نسينا النصر

أكد محمد يعقوب، قائد فريق عجمان، أنه وزملاءه يدركون أهمية التعامل مع مباراة اليوم أمام بني ياس بعيداً عن فرحة الفوز في أول مباراة بالدوري، مشيراً إلى أن كأس الخليج العربي مختلفة والطموح مختلف أيضاً، مضيفاً أن مباراة النصر في الدوري أصبحت من الماضي وضمن ملف النسيان ولا أحد يفكر فيها وجميع اللاعبين يعلمون أن المشوار طويل.

وعاد يعقوب لحالة ركلة الجزاء في مباراة النصر، التي تراجع عنها الحكم بعد مشاهدته «الفيديو»، وقال كنت واثقاً بأن الركلة غير صحيحة وأن يدي لم تلامس الكرة إطلاقاً، بجانب أن الحالة كانت على رأس الصندوق. واعتبر يعقوب تطبيق «تقنية الفيديو» قراراً حكيماً لكشف مثل هذه الحالات، مؤكداً أن «الفيديو» يبعدهم كلاعبين عن أي احتجاج أو توتر أثناء المباريات. عجمان - البيان الرياضي

محمد خلف: علينا الحذر من المفاجآت

أكد محمد خلف حارس بني ياس أن «السماوي» صعد لتثبيت أقدامه مع «المحترفين» بعد هبوط مفاجئ، وقال: تناسينا الموسم الصعب، ونتطلع إلى تقديم الأفضل، بما يليق بسمعة كرة بني ياس، ومطلوب توخي الحذر من مفاجآت «البرتقالي»، والذي استطاع تخطي النصر بهدف في افتتاح الدوري، وقال: نحن جاهزون لخوض المواجهة، والتركيز على جميع المباريات، التي يخوضها السماوي وليس بطولة بعينها. وأشار إلى أن كأس الخليج العربي فرصة للشباب ولاعبي دكة الاحتياط لتقديم أنفسهم وإثبات الذات، لأن لوائح المسابقة تقر مشاركة 3 لاعبين شباب في التشكيلة الأساسية للفريق، في الوقت نفسه يتحتم علينا العودة بالنقاط الثلاث. أبوظبي - البيان الرياضي