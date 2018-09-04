الجزيرة يواجه الشارقة والنصر أمام بني ياس وشباب الأهلي مع كلباء

المصدر: العين - العوضي النمر، طلحة عبدالله

أوقعت قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الزعيم العيناوي في مواجهة الإمبراطور الوصلاوي في مباراة مثيرة تشبه المباراة النهائية، فيما يلاقي شباب الأهلي منافسه اتحاد كلباء، بينما يواجه الفجيرة فريق عجمان، ويلعب الوحدة ضد دبا الفجيرة، والجزيرة في مباراة قوية أمام الشارقة.

كما وضعت القرعة النصر في مواجهة بني ياس، على أن يلعب الظفرة مع أول المجموعة الأولى لتصفيات دوري الدرجة الأولى، والإمارات مع أول المجموعة الثانية لتصفيات دوري الدرجة الأولى، وستقام منافسات دور الستة عشر يومي 7، 8 ديسمبر المقبل، على أن تحدد مواعيد باقي الأدوار بعد التنسيق مع لجنة دوري المحترفين على أن تكون المباراة النهائية للبطولة يوم 30 مايو من العام المقبل.

تمهيدي الكأس

كما جرت مراسم قرعة الدور التمهيدي تمهيدي الكأس والذي يشارك فيه فرق أندية الهواة، حيث تم تقسيم المنافسات إلى مجموعتين، أسفرت مباريات الجولة الأولى التي ستقام يومي 5، 6 أكتوبر المقبل عن مواجهة مسافي مع العربي والحمرية مع دبا الحصن، فيما يتقابل من فرق المجموعة الثانية الذيد مع العروبة وحتا مع مصفوف.

كما أجريت قرعة دوري الدرجة الأولى الذي تنطلق منافساته بداية من 16 نوفمبر المقبل، حيث يقص فريقا العروبة وحتا شريط بداية دوري الدرجة الأولى بعدما أوقعتهما قرعة دوري الهواة على رأس مباريات الأسبوع الأول، فيما جاءت باقي المباريات بلقاء الذيد مع دبا الحصن، ومسافي يلاقي التعاون، والحمرية في مواجهة مصفوت، وخورفكان ضد العربي.

تكريم المتميزين

كما كرم اتحاد الكرة على هامش الاحتفال السنوي الذي أقيم أمس، المتميزين في الموسم الكروي الماضي، حيث نال جائزة أفضل لاعب مواطن، محمد خلفان المسماري لاعب الفجيرة الذي ظهر بمستوى طيب خلال الموسم الماضي، فيما نال محمد أحمد الحمادي لاعب بني ياس جائزة أفضل حارس مرمى بعد أن دافع عن عرينه بكل بسالة خلال منافسات الدوري وكان أحد أسباب فوز فريقه باللقب.

واستحق لاعب الفجيرة الشاب خالد عبد الله البلوشي نيل لقب أفضل لاعب صاعد متفوقاً على العديد من اللاعبين الشباب الذين منحتهم الأندية فرصة اللعب والظهور خلال الموسم الماضي،

ونال مهاجم الحمرية المتألق ماركوس فينيسوس لقب أحسن لاعب أجنبي بعد أن لفت الأنظار بمستواه خلال الموسم الماضي وكان حديث دوري الدرجة الأولى بعد أن نجح في تسجيل 21 هدفاً اعتلى بها صدارة الهدافين.

أحسن إداري

أما جائزة أفضل إداري والتي شهدت تنافساً قوياً بعد أن ظهر أكثر من إداري بمستوى طيب خلال إدارته للعمل مع فريقه ولكن الجائزة ذهبت إلى يوسف عبد الله السعدي إداري الفجيرة المتميز،

وبعد ظهور بني ياس بمستوى متميز خلال الموسم المنتهي والفوز بلقب بطل الأولى وتحقيق أمل التأهل إلى دوري الخليج العربي، فقد استحق مدربه جوران تيوفيجتيش لقب أحسن مدرب بني ياس

ورغم فوزه بجائزة أفضل لاعب أجنبي إلا أن ماركوس فينيسوس لاعب الحمرية، نال لقب هداف المسابقة هداف الدوري، وأحرز نادي اتحاد كلباء درع التفوق العام بعد موسم مميز للفرق النمور خلال الموسم رياضياً وسلوكياً.

شكر وتقدير

من جانبه، وجه المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على رعايته الكريمة لحفل ختام الموسم الكروي عن الموسم المنتهي، ودعم سموه اللامحدود للرياضة والرياضيين، ما كان له الأثر الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن، كما كانت توجيهات سموه السديدة بمثابة منهاج العمل الواضح لنا في اتحاد الكرة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس اتحاد الكرة في بداية حفل ختام الموسم الكروي المنتهي، والذي أقيم مساء أمس في مسرح جامعة الإمارات في العين وشهده عبدالمحسن الدوسري الأمين العام لهيئة الرياضية، وخالد المدفع الأمين العام المساعد، والدكتور محمد البيلي مدير عام جامعة الإمارات والدكتور علي الكعبي أمين عام الجامعة، ومحمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة والعديد من ممثلي الأندية.

حصاد موسم

وقال رئيس اتحاد الكرة في كلمته خلال الحفل، يشرفني ونحن نلتقي اليوم في حفل حصاد الموسم الماضي واستشراف آفاق الموسم الجديد، أن أتقدم بالشكر والتقدير والثناء إلى قيادتنا الرشيدة لما توليه من دعم لا محدود لقطاع الرياضة والرياضيين في دولتنا الغالية وما تحيطه بنا من احتضان متواصل يؤهلنا جميعاً أن نكون في مقدمة الصفوف واعتلاء منصات التتويج.

وأضاف مروان بن غليطة: ونحن نستقبل موسماً استثنائياً جديداً وبانتظارنا مكتسبات كبيرة تستضيفها دولتنا الغالية منها كأس العالم للأندية وكأس آسيا 2019، فهذه التحديات بحاجة إلى التكاتف والتعاون كي نظهر بالصورة الناصعة المبهرة لإماراتنا الحبيبة، وفي هذا المقام أود أن أشكر الأندية على تعاونها مع اتحاد الكرة ونحن في طريقنا لتجهيز الأبيض لاستحقاقه الآسيوي القادم فبفضل دعمكم وتعاونكم نستطيع أن نحول الحلم والهدف إلى واقع ملموس.

قرار تاريخي

وأضاف رئيس اتحاد الكرة قائلاً، إن الموسم الجديد وبفضل القرار التاريخي لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة أبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة والمقيمين في المسابقات الرياضية سيكون موسماً مميزاً وفرصة ذهبية لنا جميعاً لاكتشاف المواهب وتوسيع رقعة الممارسين لكرة القدم في الدولة. واختتم مروان بن غليطة بتوجيه الشكر للأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

تكريم الشركاء

وكان اتحاد كرة القدم كرم خلال الاحتفال المميز الشركاء من الرعاة والمؤسسات التي يتعامل معها وهم شركة بروج، مؤسسة الإمارات للاتصالات، مؤسسة دبي للإعلام، مياه العين، وكالة الإمارات للأنباء «وام»، مكتب أسر الشهداء، هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، القيادة العامة لشرطة الشارقة، القيادة العامة لشرطة عجمان، القيادة العامة لشرطة أم القيوين، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، القيادة العامة لشرطة الفجيرة، مديرية شرطة مدينة العين، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الأرشيف الوطني، شركة أبوظبي للخدمات الصحية، شركة نيرفان للخدمات السياحية، مدينة زايد الرياضية، الهيئة العامة للرياضة، جامعة الإمارات. وتقديراً من اتحاد الكرة لدور وسائل الإعلام قام بتكريمها في حفل حصاد الموسم وهي أبوظبي للإعلام، الشارقة الرياضية، وصحف البيان، الاتحاد، الخليج، والإمارات اليوم.

أغلى البطولات

من جانبه، توقع محمد عبدالله بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة منافسة قوية ومثيرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من واقع القرعة التي أجريت أمس بجامعة الإمارات، معبراً عن تمنياته بالتوفيق لجميع الفرق وأن يشهد الجمهور الكروي مباريات ممتعة في كل مراحل المنافسة، موضحاً أن الحظوظ متساوية بين الفرق المتنافسة على لقب أغلى البطولات، كما أكد ابن هزام أن إقامة حفل الاتحاد في جماعة الإمارات العربية المتحدة فخر لهم في اتحاد الكرة فالجامعة صرح شامخ ومعلم حضاري تخرج فيه الكثير من القيادات الرياضية والإعلامية والسياسية والثقافية.

وقال: كان الهدف من حفل الاتحاد بهذا الصرح العملاق هو إشراك الطلاب المتميزين والمتفوقين أكاديمياً ورياضياً، في سحب القرعة فقد سبق وأن أشركنا معنا إعلاميين وفنانين ولاعبين قدامى وأصحاب إنجازات وحكاماً، واليوم نقف هنا ليشارك معنا الطلاب المتميزون أكاديمياً ورياضياً، ونحن سعداء بالطبع لتواجدنا في هذا المكان، ونشكر القائمين على الجامعة وعلى رأسهم محمد البيلي مدير الجامعة، لما وفروه لنا من استقبال ومعينات لإقامة هذا الحدث وهذا ليس بغريب على هذا الصرح الشامخ الذي يعتبر أهم صرح في مدينة العين دار الزين.

تنافس مشوق

وعن توقعاته لمنافسات هذا الموسم قال: نتمنى أن نرى موسماً متميزاً من الناحية الفنية وأن نشهد مباريات مثيرة وتنافساً مشوقاً من جميع الفرق ونحن لا نريد أن نستبق الأحداث ولكن أتوقع موسماً قوياً فقد شاهدنا البداية المثيرة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي شهدت أهدافاً غزيرة، ما يؤكد أننا موعودون بمنافسة قوية.

القحطاني عريف الاحتفال

تولى الزميل مشعل القحطاني المذيع في قناة دبي، تقديم حفل ختام الموسم الكروي الذي أقامه اتحاد الكرة في مدينة العين، مساء أمس، وتألق الزميل القحطاني في تقديم الفقرات المتنوعة وتفاعل معه الحضور في تعليقه المتميز على أحداث قرعة منافسات الموسم الكروي المختلفة.

أحمد سعيد: لن تكون سهلة

أكد أحمد سعيد، المشرف العام لفريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، أن المواجهة التي تجمع فريقه بنظيره فريق نادي الشارقة في دور الستة عشر من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لن تكون سهلة للفريقين، لافتاً إلى أن مباريات الفريقين دائماً ما تتسم بالندية والقوة والإثارة، وكثيراً ما عانى الجزيرة أمام الملك لأنه فريق قوي ومتميز، ولكننا متفائلون. العين - البيان الرياضي

أفلام وثائقية عن زايد الخير وهزاع العطاء

شهد حفل ختام الموسم الكروي الذي أقامه اتحاد الكرة مساء أمس في جامعة العين تقديم عدد من الأفلام الوثائقية، تناول الفيلم الأول مآثر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني نهضة الإمارات، حيث سلط الفيلم الضوء على إنجازات الشيخ زايد وأقواله المأثورة، ونال استحسان الحضور، كما تم تقديم فيلم عن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، وتناول العديد من إنجازاته خلال الفترة الماضية ومساعيه لدعم الرياضة والرياضيين، وتفاعل الجمهور مع هذا الفيلم وصفقوا له كثيراً. كما تم تقديم فيلم عن مدينة العين وأشهر معالمها السياحية، وآخر عن جامعة العين. العين - البيان الرياضي

فهد مسعود: بداية مثالية للوحدة

عبر فهد مسعود إداري فريق الوحدة لكرة القدم عن سعادته بالتواجد في جامعة الإمارات لحضور حفل اتحاد كرة القدم، وقال: إنها المرة الأولى التي يتواجد فيها بهذا الصرح العملاق، ولذلك فهو في قمة السعادة، مشيداً بخطوة اتحاد الكرة بإقامة الحفل في هذا الصرح الشامخ، بمشاركة الطلاب المتميزين أكاديمياً ورياضياً، وقال: أتمنى التوفيق للذين ما زالوا يتلقون العلم في هذا الصرح التعليمي والذين تخرجوا فيه. وعن توقعاته لفريق الوحدة هذا الموسم خصوصاً بعد البداية المثالية للعنابي بالتتويج بلقب كأس السوبر، قال: البداية كانت مثالية للوحدة وأتوقع موسماً استثنائياً حافلاً بالتنافس القوي والمثير بين عدد من الأندية مثل شباب الأهلي دبي، والجزيرة، والنصر، والعين، والوصل، ولا يمكن التكهن بهوية البطل إلا في اللحظات الأخيرة. العين- البيان الرياضي

حميد يوسف: العين نهائي مبكر

توقّع حميد يوسف، مدير فريق الوصل لكرة القدم، مواجهات مثيرة بين الفرق المتنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هذا الموسم، وعبّر عن تمنياته بالتوفيق لجميع الفرق المنافسة على أغلى الألقاب، كما أكد أن المواجهة التي ستجمع العين والوصل في ثمن نهائي الكأس تعتبر بمنزلة نهائي مبكر بين فريقين كبيرين يتمتعان بإمكانات عالية. العين - البيان الرياضي