شباب الأهلي والوحدة..الانطلاقة القوية

المصدر: Ⅶدبي- إيهاب زهدي-أبوظبي- محمد صادق

يستقبل شباب الأهلي على ملعبه باستاد مكتوم بن راشد في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضيفه الوحدة، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ويبحث أصحاب الأرض، عن نتيجة إيجابية يعوض بها معنوياً، خسارته 4-5 أمام الجزيرة في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي. في حين، يسعى الوحدة، إلى انطلاقة قوية في مستهل مشواره للدفاع عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي، وللمرة الثانية في تاريخه، ويأمل في بداية مميزة على غرار افتتاحيته لدوري الخليج العربي، بعد أن اكتسح اتحاد كلباء 6-2، في الجولة الأولى من المسابقة.

استعداد

وأكد التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لفريق شباب الأهلي، اكتمال تحضيرات فريقه لمواجهة الوحدة، وقال: اللقاء لا يقل أهمية عن مباريات الدوري، والرغبة في تحقيق الفوز وصناعة الفارق، تبقى قائمة في كل المباريات بصرف النظر عن مسمى البطولة. نفى المدرب، تأثر الفريق بالخسارة أمام الجزيرة في الجولة الأولى للدوري، وبين أن الفريق لا يزال يتمتع بالحماس اللازم، وتسود لاعبيه الروح الإيجابية، وأضاف أن الجهاز الفني يواصل عمله من أجل تصحيح الأخطاء وتلافي السلبيات، والعمل على تعزيز الإيجابيات.

تشكيلة

وعن التشكيلة التي سيعتمد عليها في المباراة، كشف سييرا، أنه سيكون مضطراً لإجراء تغييرات، بسبب عدم مشاركة لاعبي المنتخب، إضافة إلى لوائح البطولة الملزمة باشراك 3 لاعبين من كل فريق من لاعبي الفئات السنية، ولكن أسلوب اللعب هو ما سيحافظ عليه، وأشار إلى أن ظروف الإصابات وتوقف اللاعبين جزء من لعبة كرة القدم، ويجب على المدرب السعي لإيجاد الحلول وتوفير البدائل لسد النقص. تحدث مدرب شباب الأهلي عن موقف وليد عباس، مبيناً أنه شكا من إصابة في الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى اصابته وفترة غيابه، آملاً أن يتمكن من العودة للمشاركة في أقرب وقت، وشدد على أهمية المغامرة في كرة القدم، وذلك دفاعاً عن المغامرة الهجومية أمام الجزيرة، وقال: «من وجهة نظري الشخصية، كرة القدم مثل الحياة إذا لم تغامر، فلن تفوز، وأنا المدرب أحب المبادرة، ولا انتظر ردة الفعل، ولذا على المدرب المغامرة».

هدف

وفي المقابل أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للوحدة، أن هدف «العنابي» المحافظة على اللقب، والمنافسة على جميع بطولات الموسم، مشيراً إلى أن البطولة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لـ «أصحاب السعادة»، وأن الفريق استعد جيداً لمواجهة شباب الأهلي القوي الذي ظهر بشكل جيد للغاية في مباراته الأولى أمام الجزيرة في الدوري، رغم الخسارة وهو ما يفرض على الفريق الانتباه والحذر في مباراة اليوم، والسعي لتقديم أفضل أداء يؤهل الفريق لحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: الجهاز الفني يسعى دائماً لاختيار أفضل العناصر في كل مباراة، وستشهد تشكيلة الفريق عدداً من العناصر الشابة بواقع 3 لاعبين على الأقل من مواليد 97 فما فوق بحسب اللوائح الجديدة للبطولة، مؤكداً أن الوحدة يملك اللاعبين القادرين على خوض مثل هذه المواجهات القوية.

إصابة

أشار ريجيكامب، إلى أن إصابة لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط، ليست بالخطيرة وسيعود للتدريبات في أقرب وقت، مؤكداً على جاهزية قائد الفريق إسماعيل مطر في ظل تألقه في بداية الموسم، فيما يحتاج البرازيلي ليوناردو لمزيد من الوقت من أجل التأقلم مع الأجواء الحارة، خصوصاً وأنه لاعب يمتاز بالسرعة والمهارة وسيدخل أجواء المباريات تدريجياً بعدما انضم للمعسكر الإعدادي للفريق في آخر 4 أيام.

مسؤولية

رفض ريجيكامب القسوة على المدافع حمدان الكمالي وتحميله مسؤولية الأخطاء الدفاعية بمفرده، مطالباً جماهير الوحدة والشارع الرياضي بمساندة حمدان خصوصاً وأنه عائد من إصابة طويلة، والأخطاء الدفاعية مسؤولية الفريق ككل وليس لاعباً واحداً، مشيداً بتألق يحيى الغساني، وأكد أن ظهوره القوي مع الفريق كان بمثابة المفاجأة بالنسبة له، لافتاً إلى أن اللاعب يجب أن يتحلى بالتواضع، وأنه كمدرب سيتحدث مع اللاعب في هذا الشأن كونه موهبة يجب الحفاظ عليها.

محمد إسماعيل: تصحيح الأخطاء

أكد محمد إسماعيل مدافع شباب الأهلي، أن هدف فريقه المنافسة على كل البطولات للفوز بكل الألقاب، وأن فريقه قادر على حصد 3 نقاط من مباراة الوحدة، لتكون خطوة أولى مهمة في بداية مشوار كأس الخليج العربي، وقال: حدثت أخطاء فردية من اللاعبين أمام الجزيرة، أدت للخسارة في افتتاح الدوري ونحن قادرون على تصحيحها.

ونفى محمد إسماعيل، وجود آثار سلبية معنوية كبيرة على لاعبي شباب الأهلي، بعد الخسارة من الجزيرة، وقال: إذا تأثرت معنوياً من خسارة مبكرة، فلن تأخذ بطولة، والشيء الجيد أن تلك المباراة جاءت في بداية الموسم، وسوف نصحح الأخطاء ولن تؤثر على الفريق». عن مواجهة الوحدة، قال: فريقنا لا يقل عن الوحدة، ونحن كمدافعين في شباب الأهلي، قادرون على مواجهة مهاجمي الوحدة، والخروج بصورة ونتيجة إيجابية من المباراة. دبي - البيان الرياضي

حسين عباس: نمتلك عقلية الفوز

قال حسين عباس الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الوحدة، إن «العنابي» يسعى لاستثمار عقلية الفوز التي يتمتع بها الفريق من أجل مواصلة الانتصارات، بعد البداية القوية للموسم بالفوز بكأس السوبر، والفوز بسداسية على اتحاد كلباء في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي. وشدد عباس على أهمية كأس الخليج العربي بالنسبة للوحدة الذي يتطلع للاحتفاظ باللقب، مشيراً إلى جاهزية جميع اللاعبين لخوض المواجهة رغم صعوبتها كونها أمام فريق قوي، ويملك لاعبين على أعلى مستوى. أوضح اللاعب أن معنويات الفريق عالية بعد الظهور الجيد في بداية الموسم، ويأمل الفريق مواصلة الانتصارات وإسعاد جماهير «العنابي» الوفية، مؤكداً أن الأخطاء الدفاعية واردة، والمنظومة الدفاعية في الفريق جيدة بشكل عام، ولا يمكن تحميل الأخطاء التي حدثت في المباراتين السابقتين إلى لاعب واحد وإنما الدفاع مسؤولية خطوط الفريق بالكامل. أبوظبي - البيان الرياضي