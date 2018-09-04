مطر الصهباني: من الصعب تكرار سيناريو نهائي العين والوصل الأخير

المصدر: العين - البيان الرياضي

استبعد مطر الصهباني مدير فريق الكرة الأول بنادي العين، أن يتكرر نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين العين والوصل الذي جرى الموسم الماضي وانتهى بفوز العين، بعد أن أوقعت القرعة الفريقين في دور الستة عشر هذا الموسم، وقال في تصريحات على هامش حفل اتحاد كرة القدم الذي جرت مراسمه مساء أمس بجامعة الإمارات، لا أعتقد أن مباراة الفريقين في دور الستة عشر لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ستتكرر بسيناريو شبيه بالذي كانت عليه نهاية الموسم الماضي، بل ستكون أكثر هدوءاً لأنها في بداية المنافسة، بينما كان اللقاء السابق في نهائي الكأس وبالتالي فالضغوط على اللاعبين ستكون أقل والأجواء ستكون أكثر هدوءاً.

وأوضح الصهباني: على كل حال العين جاهز لمواجهة أي فريق ونحن نتطلع لحصد الألقاب ومن الأفضل مواجهة فريق أعرفه وأعرف مستواه على العكس من مواجهة فريق أقل مستوى، لأنه في الحالة الأولى سيكون اللاعبون أكثر تركيزاً وجهدا في ملعب المباراة، وشخصياً قلت لحميد يوسف، إداري فريق الوصل قبل بداية القرعة العين سيواجه الوصل فقال لي مازحاً (أبعدني عن العين)، ولكن بالطبع فالحظوظ متساوية للفريقين الكبيرين فهما يملكان إمكانات كبيرة ويضمان في صفوفهما لاعبين أكفاء، وتساندهما قاعدة جماهيرية عريضة، وبالتالي فمن الصعب التكهن بنتيجة اللقاء إلا مع صافرة النهاية.