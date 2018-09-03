قرعة دور 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة

المصدر: أ ف ب

أسفرت قرعة كأس رئيس الدولة لكرة القدم التي سحبت اليوم عن قمة مبكرة بين العين البطل والوصل الوصيف في دور الـ16 للمسابقة.

والتقى الفريقان في نهائي المسابقة في الموسم الماضي وفاز العين 2-1، محرزا اللقب السابع في تاريخه.

وقال إداري نادي العين مطر الصهباني "عندما تخوض مسابقة تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة يجب ان تكون مستعدا سواء لعبت مع الوصل أو غيره، وبالنسبة لنا من الافضل ان نلعب مباراة قوية في بداية المشوار حتى يكون التركيز أفضل عند اللاعبين"، معتبرا أن اللقاء "لن يكون سهلا في مواجهة الوصل القوي والذي يملك لاعبين مميزين".

من جهته اعتبر إداري الوصل حميد يوسف أن "المباراة نهائي مبكر وستجمع بين فريقين مرشحين لنيل اللقب، وقياسا لامكاناتهما الفنية فإن المواجهة لن تكون سهلة على الطرفين، مع التأكيد ان طموحنا هو احراز اللقب ويتعدى دور الستة عشر".

وفي المباريات الأخرى في دور الـ16 الذي تقام مبارياته في السابع من ديسمبر والثامن منه، يلعب الجزيرة مع الشارقة، والنصر مع بني ياس، والفجيرة مع عجمان، والوحدة مع دبا الفجيرة، والظفرة مع أول المجموعة الأولى للدور التمهيدي لفرق الدرجة الثانية، والإمارات مع أول المجموعة الثانية للدور التمهيدي.

كما يلتقي في الدور نفسه شباب الأهلي مع الاتحاد كلباء الذي أقال في نهاية الأسبوع مدربه البرازيلي جورفان فييرا بعد الخسارة أمام الوحدة 2-6 في المرحلة الأولى من الدوري، وعين الإيطالي فابيو فيفاني بدلا منه.

