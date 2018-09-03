إنجاز «الأولمبي» دافع للأبيض قبل نهائيات آسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة دوري المحترفين رئيس لجنة المنتخبات، أن الإنجاز الذي حققه المنتخب الأولمبي بالفوز ببرونزية آسياد جاكرتا، يعتبر دافعاً للأبيض قبل نهائيات آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل، حيث نتمنى للمنتخب التوفيق والوصول للهدف المنشود المخطط له، من أجل مواصلة إسعاد شعب الإمارات، بإنجاز جديد يتناسب مع استضافة الدولة للبطولة الأهم في القارة.

برنامج الأبيض

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة في تصريح خاص لـ «البيان الرياضي» رداً على استفسارات وتساؤلات الجمهور الكروي والتي أثيرت خلال الأيام الماضية، منها ما يتعلق ببرنامج المنتخب الأول، إن برنامج إعداد الأبيض يسير بشكل جيد وفق البرنامج المخطط له من قبل الإيطالي البرتو زاكيروني، والسابق إعلانه لمختلف وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي، حيث تعتبر الانطلاقة الحقيقة لبرنامج الإعداد من معسكر النمسا الذي أقيم في أغسطس الماضي، ويتواصل الآن من خلال المحطة الثانية المقامة في إسبانيا، وقال الجنيبي إن اتحاد الكرة قام بتوفير كل عوامل النجاح للبرنامج وتقديم كل التسهيلات لإنجاحه.

خلفان مبارك

وعن الأسباب التي أدت إلى عدم اختيار لاعب الجزيرة المتألق خلفان مبارك لصفوف المنتخب، والذي ظهر بمستوى طيب خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام شباب الأهلي، يقول عبد الله الجنيبي: «لا شك في أن خلفان مبارك لاعب متميز، وأمر اختياره من عدمه يرجع لقناعات مدرب المنتخب ألبرتو زاكيروني، ونحن لا نتدخل في عمل واختيارات المدرب، وهناك لاعب آخر مثل إسماعيل مطر أيضاً ينطبق عليه كلام خلفان نفسه».

وأضاف الجنيبي قائلاً: «كل ما نستطيع التأكيد عليه أن باب المنتخب مفتوح لكل من يثبت مكانته الفنية وأحقيته بالاختيار، ولا شك في أن تواجد المدرب في معظم مباريات دوري الخليج العربي للمتابعة والوقوف على مستوى اللاعبين عن قرب يجعله على قناعة تامة باختياراته، وفي النهاية هو المسؤول عن العمل، وهو من سيحاسب على عمله».

ضغط الرزنامة

وبسؤال رئيس لجنة دوري المحترفين عن انطلاقة دوري الخليج العربي في هذا التوقيت الصعب، يقول عبد الله الجنيبي: «انطلاقه الدوري في أغسطس ليست بدعة في الإمارات فمعظم دوريات المنطقة بدأت في هذا التوقيت، وهذا هو طقسنا الذي نتعامل معه طوال السنوات الماضية، نعم الطقس حار، ولكن تلك البداية بسبب ضغط الرزنامة وتعدد المشاركات الدولية والقارية للمنتخبات وبعض أنديتنا، وارتباطنا بانتهاء الدوري في قبل موسم صيف العام المقبل، لذلك نحن نعتبر الموسم الحالي استثنائياً بكل المقاييس ولا بد أن يتحمل الجميع تبعاته».

مواعيد المباريات

وخلال الجولة الأولى للدوري تحدث الجميع عن توقيت إقامة المباريات، حيث عانى اللاعبون والجمهور من ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى ما يزيد على 40 درجة مئوية، مما أثر على عطاء اللاعبين وانخفاض عدد الحضور الجماهيري، يقول عبد الله ناصر الجنيبي: «تحديد توقيت إقامة المباريات لا يتوقف على مسؤولي لجنة المسابقات في دوري المحترفين وحسب، وإنما هناك شركاء من الإعلام المرئي أصحاب حقوق البث التلفزيوني، الذين لهم دور في اختيار المواعيد أيضاً».

متابعة الملاحظات

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة قائلاً: «نحن نتابع أي ملاحظات سواء من الإعلام أو الجماهير ونسعى دائماً إلى دراسة الملاحظات للتعامل معها بشكل يتناسب مع أهميتها لأننا حريصون على إنجاح المسابقات وتذليل أية صعاب تحد من النجاح المنشود».