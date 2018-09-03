4 تجارب تجهز حتا في معسكر القاهرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا تدريباته قبل السفر إلى معسكر الإعداد الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة يوم 7 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه، وسيخوض «الإعصار» 4 تجارب ودية متدرجة المستوى استعداداً للمشاركة في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الجديد.

وكان حتا قد خاض مباراة ودية أخيرة أمام مسافي وفاز فيها بهدفين مقابل هدف، ويسعى «الإعصار» للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية، أملاً في العودة إلى دوري الخليج العربي للمحترفين، والذي ودعه في نهاية الموسم الماضي بعد الخسارة في ملحق الصعود والهبوط أمام فريق الفجيرة خلال مرحلتي الذهاب والإياب.

وحرص حتا على رسم خريطة طريق العودة إلى الأضواء من خلال تصعيد عدد من العناصر الشابة إلى الفريق الأول، والتعاقد مع محترفين برازيليين لوان دوسانتوس قادماً من نادي ماديرا البرتغالي، وجيلمار دا سيلفا قادماً من الدوري السعودي بعقد لموسم واحد، إضافة إلى تدعيم الفريق بأسماء جديدة أبرزهم حارس مرمى الفجيرة السابق سعيد صادق، وتجديد عقود بعض اللاعبين المهمين مثل لاحج صالح.

ويأمل الفريق في استثمار معسكر القاهرة تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الصربي نيناد فانيج الذي تنتظره تحديات جديدة مع «الإعصار»، وتم اختيار وجهة المعسكر الخارجي إلى مصر على غير العادة في أوروبا؛ بسبب أجواء الطقس الباردة في القارة العجوز في هذا التوقيت من السنة.