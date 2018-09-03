المسماري أفضل لاعب مواطن وماركوس أحسن أجنبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يقوم اتحاد الكرة على هامش الاحتفال السنوي الذي يقام اليوم، بتكريم المتميزين في الموسم الكروي الماضي لأندية الدرجة الأولى، الذي انتهى بفوز بني ياس بلقب الأولى وتأهله مع اتحاد كلباء إلى دوري المحترفين، حيث نال جائزة أفضل لاعب مواطن، بتكريم محمد خلفان المسماري لاعب الفجيرة الذي ظهر بمستوى طيب خلال الموسم الماضي ونال 144 نقطة في معايير الاختيار، فيما نال محمد أحمد الحمادي لاعب بني ياس جائزة أفضل حارس مرمى بعد أن دافع عن عرينه بكل بسالة خلال منافسات الدوري وكان أحد أسباب فوز فريقه باللقب، ونال 123 نقطة، وأحرز نادي اتحاد كلباء درع التفوق العام بعد موسم مميز للفرق النمور خلال الموسم رياضياً وسلوكياً.

أفضل صاعد

واستحق لاعب الفجيرة الشاب خالد عبدالله البلوشي نيل لقب أفضل لاعب صاعد، متفوقاً على العديد من اللاعبين الشباب الذين منحتهم الأندية فرصة اللعب والظهور خلال الموسم الماضي، ونال خالد 71 نقطة في معايير الاختيار، ونال مهاجم الحمرية المتألق ماركوس فينيسوس لقب أحسن لاعب أجنبي بعد أن لفت الأنظار بمستواه خلال الموسم الماضي، وكان حديث دوري الدرجة الأولى بعد أن نجح في تسجيل 21 هدفاً، اعتلى بها صدارة الهدافين، ونال اللاعب 144 نقطة.

أحسن إداري ومدرب

أما جائزة أفضل إداري، والتي شهدت تنافساً قوياً بعد أن ظهر أكثر من إداري بمستوى طيب خلال إدارته للعمل مع فريقه، فقد ذهبت الجائزة إلى يوسف عبدالله السعدي إداري الفجيرة، والذي نال 74 نقطة في معايير الاختيار، وبعد ظهور بني ياس بمستوى متميز خلال الموسم الماضي والفوز بلقب بطل دوري الدرجة الأولى، وتحقيق أمل التأهل إلى دوري الخليج العربي، فقد استحق مدربه جوران تيوفيجتيش لقب أحسن مدرب، بعد أن نال 131 نقطة في معايير الاختيار.

الهداف

رغم فوزه بجائزة أفضل لاعب أجنبي إلا أن ماركوس فينيسوس، لاعب الحمرية، نال لقب هداف المسابقة (هداف الدوري)، برصيد 21 هدفاً، ولفت الأنظار بمستواه الفني العالي.