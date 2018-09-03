قرعة كأس رئيس الدولة ودوري «الأولى» الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، وحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي رئيس الهيئة العامة للرياضة، يحتفي اتحاد الكرة، بختام الموسم الرياضي الماضي، وتوزيع جوائزه على المتميزين، وإجراء قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتصفيات التمهيدية ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي، وذلك في الساعة الخامسة من مساء اليوم في جامعة الإمارات بمدينة العين.

عام زايد

وبمناسبة عام زايد يقيم الاتحاد معرضاً على هامش القرعة يحكي عن إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يضم الصور التاريخية الرياضية للمغفور له القائد المؤسس، وسيتم خلاله توزيع كتاب «الرياضة في فكر زايد» على الحضور، وهو الإصدار الخامس عشر للزميل محمد الجوكر المستشار الإعلامي في «البيان»، والذي سبق وأطلق هذه الموسوعة على هامش إقامة كأس السوبر الإماراتي في مصر، ونال الاستحسان من الجميع على هذه القيمة التوثيقية، واستكمالاً لبرنامج عام زايد ونظراً لأهمية الحدث فإن الكتاب يوزع على أسرة كرة القدم الإماراتية في حفل اليوم، وسيتم عرض فيديو عن عام زايد في بداية الاحتفال.

تكريم الرعاة

وبعد كلمة قصيرة من رئيس الاتحاد سيتم تقديم فيديو عن جامعة الإمارات مستضيف الاحتفال، إضافة إلى فيديو عن مدينة العين «دار الزين»، وبعدها سيقوم الاتحاد بتكريم الرعاة الذين يقدمون الدعم والرعاية لمختلف أنشطة الاتحاد تقديراً لهم ولعطائهم، كما سيتم تكريم شركاء الاتحاد من المؤسسات الحكومية والإعلامية على جهودهم في دعم مسيرة الاتحاد خلال الموسم المنصرم.

مراسم القرعة

وسيقوم الاتحاد بعمل مراسم لقرعة مسابقاته خلال الموسم الجديد، وأوضح محمد بن هزام الأمين العام إن آلية قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى والتصفيات التمهيدية للموسم الجديد ستكون على النحو التالي: في مسابقة الكأس يتم توزيع الأندية على جدول البطولة بالقرعة بدءاً من الدور الـ16، وستقام قرعة بعد كل دور من أدوار البطولة للفرق المتأهلة لتحديد أطراف المباريات بحضور ممثلي الأندية، وسيتم وضع نادي العين بطل دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة للموسم الرياضي الماضي، على رأس المجموعة الأولى ومنحه رقم (1)،.

ووضع نادي الوحدة الحائز على المركز الثاني في دوري الخليج العربي على رأس قائمة المجموعة الثانية ومنحة الرقم (16)، وإجراء القرعة بين بقية أندية دوري الخليج العربي (الوصل، النصر، شباب الأهلي دبي، الشارقة، الجزيرة، عجمان، دبا، الظفرة، الإمارات، بني ياس، اتحاد كلباء، الفجيرة) والفريقين المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018- 2019، وذلك على الأرقام (من 2 إلى 15).

استمرار النظام

وقررت لجنة المسابقات استمرار إقامة نظام القرعة عقب كل دور من أدوار المسابقة، بعد أن حققت تلك الفكرة الجديدة نجاحاً كبيراً بعد أن تم تطبيقها خلال الموسم الماضي، وهي فكرة جيدة نالت الاستحسان بإضفاء مزيد من المتعة والإثارة في المنافسات، والبعد عن تقليدية النظام السابق، والذي يجعل من مجموعة حديدية وأخرى سهلة، وكل فريق يعرف من سيقابل منذ بداية المسابقة حتى آخر مباراة، وفق جدول قرعة دور الستة عشر ونظام المجموعتين، حيث كان النظام السابق لا يتواكب مع الطموحات.

قرعة الأولى

وعلى صعيد قرعة دوري الدرجة الأولى أشار الأمين العام إلى أن المسابقة ستقام بنظام الدوري من دورين، ويتم إجراء القرعة بين أندية (حتا، الحمرية، خورفكان، العروبة، الذيد، مسافي، دبا الحصن، مصفوت، العربي، التعاون)، والنادي الذي يحرز المركز الأول في نهاية الدوري يتوج بطلاً لدوري أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي، ويتأهل الناديان اللذان يحرزان المركزين الأول والثاني إلى دوري الخليج العربي للموسم الرياضي المقبل.

قرعة التصفيات

وأما قرعة التصفيات التمهيدية فتقسم الأندية إلى مجموعتين طبقاً للترتيب النهائي لدوري الدرجة الأولى للموسم 2017 -2018، والناديين الحاصلين على المركز الثاني من ملحق الصعود إلى دوري الخليج العربي وفقاً للمستويات التالية: المستوى الأول (حتا، الحمرية)، والثاني أندية (خورفكان، العروبة، الذيد، مسافي)، والثالث أندية (دبا الحصن، مصفوت، العربي، التعاون)، وتقام بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولاً بجدول المباريات، وفي حال تساوي ناديين أو أكثر في عدد النقاط نفسه، تحدد المراكز في جدول الترتيب النهائي، طبقاً للمادة (21) من لائحة التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى.

موسم الهواة ينطلق الجمعة

ينطلق موسم الهواة لكرة القدم يوم 7 سبتمبر الجمعة المقبل، من خلال إقامة التصفيات الخاصة ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين تقام بينها التصفيات، على أن يصعد فريقان إلى دور الستة عشر لينضمان إلى الأربعة عشر فريقاً المشاركين في دوري المحترفين، وتعتبر تلك المباريات بمثابة تحضير جيد للفريق وتهيئته لانطلاقة دوري الدرجة الأولى في نوفمبر المقبل.

بن هزام: الاحتفال خير محطة لانطلاقة الموسم

قال محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة إن اللمسات الأخيرة للحفل تمت على أكمل وجه، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى أن يكون هذا الحفل خير محطة ينطلق منها الموسم الجديد، الذي يأمل أن يكون مميزاً في كل شيء، مؤكداً إن إقامته في جامعة الإمارات خطوة مهمة، لما لهذا الصرح العلمي من مكانة عظيمة في نفوس أبناء وبنات الدولة، ومعلم علمي حضاري تأسس بقرار حكيم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1976، تخرجت منه أجيال مختلفة ساهمت ولا زالت تسهم في بناء الدولة.

وتقدم الأمين العام، بالشكر إلى الإدارة العليا للجامعة وفي مقدمتها الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الأعلى للجامعة، والدكتور محمد البيلي مدير الجامعة على الجهود الكبيرة وتوفير سبل النجاح للحفل الكروي.

بن غليطة: دعم القيادة أهم أسباب النجاح

ثمن المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، مؤكداً أن هذا الدعم يعد أهم أسباب النجاح الذي أخذ بالرياضة الإماراتية إلى منصات التتويج، وحوّل الدولة إلى عاصمة للرياضة العالمية، وتقدم رئيس الاتحاد بعظيم الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على رعايته لحفل قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والأنشطة المرافقة لها.

مشيداً بتوجيهات سموه السديدة التي تعد منهاج عمل لأسرة كرة القدم الإماراتية، وأكد بن غليطة، أن رعاية سموه الكريمة لهذه الأنشطة، دفعة قوية لموسم رياضي جديد يبشر بالخير، يأتي متزامناً مع استضافة الدولة لنسخة جديدة من مونديال الأندية 2018 وكأس آسيا -الإمارات 2019.