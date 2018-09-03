100 يوم على كأس العالم للأندية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، يقام غداً الحفل المباشر الخاص بسحب القرعة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وذلك في الحادية عشرة صباحا في بوادي مول بمدينة العين، بحضور مجموعة من لاعبي حامل لقب دوري الخليج العربي وممثل الدولة في البطولة كما يحضر الحفل المدرب زوران ماميتش مدرب البنفسجي للتعليق على نتيجة القرعة.

وبدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، حيث يفصلنا اعتبارا من اليوم 3 سبتمبر 2018 - 100 يوم فقط عن انطلاقة الحدث العالمي في مدينة العين موطن نادي العين، حامل لقب دوري الخليج العربي؛ والفريق المضيف للبطولة، والذي يستعد لخوض تجربة يمكن وصفها بـ «اللقاء التاريخي» خلال شهر ديسمبر المقبل.

وعقب النتائج الباهرة التي حققها نادي العين في الموسم الماضي والتي شهدت تتويجه باللقب، قضى «الزعيم» شهري يوليو وأغسطس في الاستعداد لرحلة الدفاع عن اللقب المحلي ضمن معسكر تحضيري مكثف أقيم في أوروبا. وقد استهل نادي العين مشواره في الموسم الجديد لدوري الخليج العربي بتفوقه على نادي الإمارات بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي معلناً انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري.

ومع الإعلان رسمياً عن نتائج القرعة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 يوم 4 سبتمبر، يستعد حامل اللقب الإماراتي لدخول البطولة وتقديم أداء مشرف على أرض ملعبه في إطار سعيه للتتويج بلقب كأس العالم للأندية، وهي إحدى البطولات الثماني التي سينافس فيها نادي العين خلال الموسم المقبل.

وقد أبدى زوران ماميتش، مدرب فريق العين الذي يتولى مهمة الإشراف على استعدادات الفريق المضيف لبطولة كأس العالم للأندية التي تقام على مدى 11 يوماً، ثقته بأن فريقه سيكون جاهزاً لخوض المنافسات.

وبهذا الصدد، قال ماميتش: «تعتبر المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2018 شرفا كبيرا بالنسبة لفريق العين الذي سيلعب على أرضه بصفته ممثلاً للإمارات، وسنحاول بذل قصارى جهدنا لتقديم أداء يرتقي إلى طموحات الجماهير. وننتظر حالياً معرفة القائمة النهائية للأندية المشاركة، إلا أنه من دواعي سرورنا المشاركة في هذه البطولة التي ستشهد تتويج أفضل نادٍ في العالم. ونظراً للموسم المتميز الذي حققه هذا العام، يستحق نادي العين أن يكون ضمن هذه المجموعة المتميزة من الأندية. وعلى الرغم من بقاء 100 يوم لانطلاق منافسات البطولة، إلا أننا نتطلع قدماً منذ الآن إلى موعد هذه المواجهة الفريدة».

وقبل سحب القرعة الرسمية للبطولة، تبدو احتمالية مواجهة نادي ريال مدريد أمراً مشوقاً بالنسبة للمدرب ماميتش الذي قال: «لعبت خلال مسيرتي الكروية كلاعب في مواجهة نادي ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولا بد من الاعتراف بأنه فريق عملاق وملاقاته أمر يزيد الفخر».

ويستعد نادي العين ومدربه ماميتش للانضمام إلى البطولة إلى جانب الأندية حاملة الألقاب القارية من ست اتحادات لكرة القدم وهي: وبطل دوري أبطال أوروبا، وبطل دوري أبطال أوقيانوسيا، وبطل دوري أبطال أفريقيا، وبطل دوري أبطال آسيا، وبطل كأس ليبرتادوريس - كونميبول، وبطل دوري الكونكاكاف.