اختتام منافسات دورة مجلس أبوظبي الرياضي التحضيرية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس مباريات دورة مجلس أبوظبي الرياضي التحضيرية لكرة القدم للموسم الرياضي 2018 - 2019 ، بمشاركة 360 لاعباً يمثلون فرق المراحل العمرية تحت 14 و15 و16 و18 سنة لأندية إمارة أبوظبي الخمسة (الوحدة، بني ياس، الجزيرة، الظفرة، العين).

وانطلقت منافسات الدورة على ملاعب أكاديميات أندية العين والجزيرة وبني ياس في 17 أغسطس الماضي، بأهداف دعم قطاع الفئات السنية في أكاديميات وأندية أبوظبي، والعمل على توفير الفرص المناسبة وتجارب الاحتكاك فيما بعض والوقوف على جاهزية اللاعبين والجهازين الفني والإداري لخوض غمار بطولات الموسم المرتقب، بجانب الدور الفاعل للدورة في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب الثرية بين أكاديميات وفرق أندية أبوظبي، وذلك حرصاً من مجلس أبوظبي الرياضي على توفير المناخات المناسبة لفرق المراحل العمرية دعماً لمسيرتهم ومشوارهم في المسابقات الرسمية.

من جانبه أكد سعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي أن مشاركة 360 لاعباً ضمن فرق 4 فئات عمرية في الدورة التحضيرية، يمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد تلك الفرق وفرصة إيجابية للكوادر الفنية واللاعبين والطاقم الإداري للاطلاع على جميع المستويات.

مبيناً أن أهداف الدورة ترتكز على خروج كافة فرق أندية أبوظبي في كل مرحلة بمكتسبات مهمة ودوافع معنوية كبيرة من أجل الدخول ببطولات الدوري والمسابقات المعتمدة بأفضل صورة، مشيدا بالدور المميز لأندية أبوظبي وحرصهم الكبير في التجاوب والتفاعل في الدورة.