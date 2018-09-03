سعيد القاسمي يشيد بنهائي سوبر الصالات

المصدر: كلباء - محمد فضل

شاد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة في خورفكان رئيس نادي اتحاد كلباء بالمستوى المتطور لكرة قدم الصالات وذلك عقب تتويجه لأبطال نادي الظفرة الفائزين بلقب كأس السوبر أول من أمس بعد فوزهم بركلات الترجيح على النصر بنتيجة 7 - 6، بعد ان خيم التعادل بأربعة أهداف على نتيجة أشوط اللقاء الأربعة، والذي أقيم بصالة نادي اتحاد كلباء.

وعقب نهاية مراسم التتويج توجه الشيخ سعيد بن صقر القاسمي راعي سوبر كرة الصالات في الموسم العاشر للعبة بالتهاني والتبريكات إلى ناديي الظفرة والنصر على المستوى المتميز والعالي الذي قدمه الفريقان في مباراة السوبر.

وهنأ القاسمي لاعبي الفريقين على الأداء الذي أمتعوا به الحضور، مشيداً في الوقت نفسه بالتنظيم الدقيق الذي رافق المباراة الافتتاحية لكرة قدم الصالات، منوهاً إلى أن الشكر يمتد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، والداعم الأول لكرة الصالات ولا ننسى الدور التنظيمي والاهتمام الكبير من قبل مجلس الشارقة الرياضي، لافتاً إلى أن كرة الصالات تثبت من عام لآخر تطورها وتميزها وذلك بفضل الرعاية الكريمة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، لافتاً إلى أن الأداء القوي للاعبين الذي أظهروه أول من أمس يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن كافة الأندية التي تمارس فيها لعبة كرة قدم الصالات تمتلك ذخيرة طيبة من اللاعبين.

وأشاد القاسمي في الوقت نفسه بالاهتمام الإعلامي الكبير الذي رافق مباراة السوبر، والنقل الحي لقناة الشارقة الرياضية التي وثقت لهذه اللحظات المهمة في تاريخ كرة قدم الصالات مهنئاً اللجنة المنظمة بافتتاحية موسم الصالات العاشر لكرة القدم.

تطور اللعبة

وبدوره أكد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم بأن المباراة النهائية لكأس السوبر كانت قوية ومثيرة منذ انطلاقة صافرة المباراة وحتى لحظات تنفيذ الضربات الترجيحية، لافتاً إلى أن الأداء الذي أظهره لاعبو الفريقين سينعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن التهنئة تمتد من جهد طوال زمن المباراة، قائلاً: أتمنى أن يوفق نادي النصر في قادم البطولات معرباً عن أمله في أن يكون موسم دوري الصالات حافلاً ومميزاً وأن يستمتع جمهور الصالات بمتابعة مباراة شيقة سواء على مستوى الدوري أو مسابقة كأس رئيس الدولة.

فرحة الظفرة

من جانبه أهدى صالح بن جزلان المزروعي رئيس مجلس الإدارة إنجاز سوبر الصالات إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وإلى مجلس أبوظبي الرياضي وإلى جمهور فريق نادي الظفرة.

كما تقدم منصور جميل مدرب الفريق بالشكر لمجلس إدارة نادي الظفرة على الثقة الغالية والتي شكلت أهم دافع لبذل أقصى الجهود مع الفريق، وتوجه خميس المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظفرة للألعاب الرياضية بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة النادي برئاسة صالح بن جذلان المزروعي وأعضاء المجلس وعيسى سيف المزروعي رئيس شركة الألعاب الرياضية وحسن الحمادي مشرف اللعبة على المجهود الذي بذلوه في دعم ومساندة الفريق، وقال المنصوري سعادتنا لا توصف بإنجاز سوبر الصالات الذي لم يتحقق إلا بعد مجهود وتضحية كبيرة من النادي واللاعبين.

وبدوره أيضاً توجه عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بالتهاني والتبريكات إلى أسرة نادي الظفرة وتمنى لفريق النصر وبقية الفرق المشاركة في مسابقات كرة الصالات حظاً أوفر في المرات القادمة وقال لقد جاءت مباراة السوبر مميزة من كل النواحي فنيا وبدنيا وتنظيميا وأن الفرقين قدما مباراة ولا أروع بدليل أن البطل كان في علم الغيب حتى آخر ثانية من زمن المباراة الماراثونية التي امتدت إلى ركلات الترجيح وتوجه بالشكر إلى اللجنة التنفيذية وإلى أسرة نادي اتحاد كلباء على التنظيم الجيد.

سعادة

وأعرب خميس محمد المنصوري نائب رئيس شركة الظفرة للألعاب المصاحبة عن سعادته الكبيرة بالفوز الغالي الذي تحقق بمجهود الأبطال لاعبي فريق نادي الظفرة الذين تفوقوا على أنفسهم عندما حسموا اللقاء مبكراً ولكن الظروف حرمت الفريق من إنهاء المباراة في الوقت الرسمي ورغم تقلبات النتيجة إلا أن الفريق كان في الموعد، وأوفى اللاعبون بما وعدوا به رغم صعوبة المهمة في الأشواط الإضافية.

ولكن أثبت لاعبو الظفرة أنهم لا يعرفون اليأس ونجحوا في تعديل النتيجة واستعادة الفوز عن جدارة، وأشاد المنصوري بروح اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومن خلفهم عضو الإدارة مشرف عام الفريق حسن عباس الحمادي الذي يبذل مجهودات كبيرة مع فريق كرة الصالات إلى جانب فيصل عبدالله مدير الفريق والمدرب الوطني الخلوق منصور جميل وكوكبة اللاعبين، وأضاف المنصوري أن إنجاز السوبر يعتبر فأل خير وأكبر دافع لفريق نادي الظفرة للمحافظة على البقاء في منصات التتويج وسيمنح اللاعبين مزيداً من الدوافع لتقديم الأفضل.

وقال لم يساورنا أدنى شك بأن لاعبي الظفرة قادرون على تحقيق الفوز في أي ثانية رغم المخالفات التراكمية التي كانت علينا، ولكن خبرة لاعبي الظفرة حسمت الموقعة في الثواني الأخيرة بالتعادل ثم فضت الاشتباك بركلات الترجيح، وأضاف لم يخب ظننا وتحقق ما كنا نتوقعه وكل الشكر للاعبين والجهازين الفني والإدارة وإلى مجلس إدارة النادي.

القائمة الذهبية

ضمت القائمة الذهبية لأبطال السوبر كلاً من طاهر ناصر وحسن الحنطوبي حارسي المرمى، وعبدالكريم جميل كابتن الفريق وهلال عبدالله الجابري وعسكر عمر عسكر ومحمد حسن الملا وحمد الشامسي وصبري جميل وسالم جميل ومحمد عبدالله الهاشمي ويونس الحمادي وحمدان الكثيري وعمر كرمستجي وطالب الفزاري وعمر عبدالله الصالح وعبدالله طيب والجهاز الفني بقيادة منصور جميل.