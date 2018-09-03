فييرا أول ضحايا «المحترفين».. وفيفياني يقود كلباء

المصدر: دبي- علي الظاهري

تعاقدت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، مع المدرب الإيطالي فابيو فيفياني لقيادة تدريب الفريق الأول للكرة خلفاً للبرازيلي جورفان فييرا الذي تم إقالته بعد الخسارة القاسية الأخيرة لـ «النمور» أمام فريق الوحدة 2-6 في الجولة الافتتاحية من دوري الخليج العربي، ليكون فييرا أول ضحايا النسخة 11 من دوري المحترفين.

ويعود فيفياني «51» عاماً إلى تسلم مهام تدريب الفريق بعد تجربة سابقة له مع اتحاد كلباء في موسم 2016-2017 استمرت حتى الجولة العاشرة من الموسم قبل الماضي.

وتسعى إدارة كلباء إلى إعادة ترتيب بعض الأوراق خلال فترة توقف الدوري، أبرزها الاقتراب من لاعبين برازيليين أحدهما يلعب في الدوري الكولومبي بدلاً من البرازيلي آلان سانتوس والمهاجم الكرواتي أنطونيو بيروزيفتش اللذين جرى التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولم يتم قيدهما بسبب الأداء غير المقنع حسب رؤية الجهاز الفني السابق.

ويركز الإيطالي فيفياني المدرب الجديد خلال جولة كاس الخليج العربي المقبلة إلى إعادة الثقة للاعبي الفريق وتخطي أزمة الخسارة الكبيرة في الدوري، ويأمل تحقيق الفريق الفوز في اللقاء المقبل أمام الإمارات في الجولة الثانية للدوري ، 14 الجاري.