لوفانور:الكلام عن رحيلي من شباب الأهلي لا يشغلني

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، أنه لا يهتم كثيراً بما يثار من أنباء عن إمكانية استغناء ناديه عنه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية يوم 2 أكتوبر المقبل، وأنه يفضل التركيز على التدريبات والمباريات، وأنه يثق كثيراً في إمكانياته، وحدد هدفه، بمساعدة فريقه وزملائه في المباريات دون الالتفات إلى كل ما يقال في الفترة الأخيرة.

أشار لوفانور، إلى أن شباب الأهلي، سوف يعمل في التدريبات المقبلة، على تصحيح الأخطاء، بعد الخسارة 4-5، من أمام الجزيرة، موضحاً أن تلك الخسارة، لن تؤثر في اللاعبين كثيراً، لأنها في بداية الموسم، وما يزال هناك الكثير من الوقت لتصحيح الأخطاء، والعودة إلى النتائج الإيجابية، خاصة أن الفريق يضم حالياً مجموعة من اللاعبين الواعدين الشباب، وأضاف أن شباب الأهلي، قدم مستوى طيباً أمام الجزيرة في بداية المباراة، ولكنه لم يكمل المباراة بنفس القوة والمستوى، رغم أن شباب الأهلي يملك فريقاً قوياً.

تفاهم

تحدث اللاعب البرازيلي، عن تفاهمه مع زملائه الأجانب الثلاثة الجدد، الإكوادوري جيمي أيوفي، والأرجنتينيين ماورو دياز وإيمليان فيكيو، مؤكداً أن هناك انسجاماً سريعاً حدث بينه وبين الثلاثي، ووضح ذلك في الدقائق الأولى من لقاء الجزيرة، خاصة أن الرباعي يتكلم البرتغالية أو الإسبانية، مما يساعدهم على التواصل بسهولة خلال المران والمباريات.

أرجع لوفانور، سبب تراجع شباب الأهلي دبي والخسارة أمام الجزيرة، إلى فقدان التركيز بعد البداية القوية، وإصابة بعض لاعبي شباب الأهلي دبي بالإرهاق، كونها المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة، وأكد أن شباب الأهلي، لا يزال لديه الكثير لتقديمه، عندما يصل لاعبوه إلى كامل لياقتهم البدنية، وتركيزهم على المباريات المقبلة.