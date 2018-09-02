نقل مباراة شباب الأهلي والوحدة إلى استاد مكتوم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وافقت لجنة دوري المحترفين، على طلب نادي شباب الأهلي، بنقل مباراته المقررة أمام ضيفه الوحدة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم، لتقام في استاد مكتوم بن راشد، بدلاً من فرع النادي في العوير.

استند شباب الأهلي في طلبه، إلى طلب الشركة المنفذة لأعمال الصيانة والتجديد لملعب النادي في العوير، إلى عدم التدريب أو اللعب على أرض الملعب التي تم تغييرها بالكامل، لمدة أسبوع، وحتى تستقر الأرضية الجديدة.

سبق أن وافقت اللجنة، على طلب شباب الأهلي، بنقل مباراته مع الجزيرة، في الجولة الافتتاحية لدوري الخليج العربي، إلى ملعب مكتوم بن راشد، والتي انتهت لمصلحة الجزيرة 5-4، مع العلم أن استاد راشد، وهو الملعب الرئيسي للنادي، مغلق لأعمال التطوير الحالي، استعداداً لمشاركته في استضافة مباريات كأس آسيا 2019.