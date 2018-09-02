الجزيرة يتعاقد مع الهولندي بارازيت

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم أمس عن تعاقدها مع لاعب الوسط الهولندي من أصول مغربية ناصر بارازيت، وقد لعب لأندية آرسنال الإنجليزي وموناكو الفرنسي واوتريخت الهولندي، وبذلك اكتمل عقد المحترفين الأربعة والذي يشمل البرازيلي ليوناردو رودريغيز (جناح) والغاني ايرنست اسانتي (جناح) ولاعب الارتكاز الكاميروني سيباستيان سياني.

وخاض بارازيت 28 عام مواليد مدينة آرنهايم الهولندية 44 مباراة دولية مع المنتخبات الهولندية المختلفة، وتدرج في أكاديمية نادي آرسنال الإنجليزي حتى تم اختياره للفريق الأول، ثم انتقل إلى عدة أندية أوروبية أبرزها فيتيسه الهولندي واوستريا فيينا النمساوي واوتريخت الهولندي وموناكو الفرنسي، قبل أن ينضم إلى نادي مالاتياسبور التركي ثم إلى الجزيرة.

وساهم بارازيت في عودة نادي موناكو إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد أن فاز مع الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية في 2013، وتوج أيضا بلقب الدوري النمساوي مع اوستريا فيينا.