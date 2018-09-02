الظفرة سوبر الصالات

المصدر: كلباء - محمد فضل

توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء، أمس، فريق الظفرة بطلاً لكأس سوبر كرة قدم الصالات في افتتاحية الموسم العاشر للعبة بعد فوزه على النصر 7 - 6 بركلات الجزاء الترجيحية بصالة نادي اتحاد كلباء، في مباراة ماراثونية انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 4 - 4، سجل رباعية الظفرة في الوقت الأصلي حمدان الكثيري، محمد الملا «هاتريك» وللنصر طاهر حسن، وعبدالكريم جميل لاعب الظفرة، «نيران صديقة»، وخالد حارب، وبدر إبراهيم وانتهت ضربات الترجيح للظفرة 3 - 2.

وجرت مراسم التتويج بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحمد سالم بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة، ورئيس نادي البطائح، وعيسى الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد باتحاد الكرة، ومحمد اليماحي رئيس لجنة حكام الكرة، وعلي كانو رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء، وخميس الشامسي نائب رئيس لجنة كرة الصالات، وعمران النعيمي وأعضاء اللجنة سعيد العاجل مشرف منتخبات الصالات، وعبدالله الشحي مسؤول التحكيم.