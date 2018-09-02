اتحاد الكرة يستحدث هيئة لتطوير المسابقات

المصدر: دبي - العوضي النمر

استحدث اتحاد الكرة هيئة لتطوير المسابقات، تقوم بتقديم المقترحات الخاصة بتطوير اللعبة وكافة المسابقات من مراحل سنية وفريق أول، بما يتناسب مع الطموحات الرامية للارتقاء والنهوض باللعبة، والتنسيق مع الاتحاد الآسيوي وبرامجه، وستقوم الأمانة العامة بدراسة المشروع بشكل مفصل، وتقديم المقترحات الخاصة بتشكيل إدارة الهيئة والهيكل التنظيمي والمهام التي ستقوم بها وذلك خلال اجتماع مقبل لمجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد ظهر أمس في دبي برئاسة المهندس مروان بن غليطة، وقال محمد بن هزام الأمين العام إنه تقرر خلاله إقامة معرض عن إنجازات ومآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، على هامش الحفل السنوي الذي سيقام في جامعة العين يوم غد بدعم ومشاركة عدد من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة، وبمشاركة كذلك من الزميل محمد الجوكر الذي أقام معرضا مماثلا على هامش مباراة السوبر التي أقيمت في القاهرة بين الوحدة والعين.

تحضيرات الأبيض

وأضاف أمين عام اتحاد الكرة قائلا، إن مجلس إدارة اتحاد الكرة اطمأن على تحضيرات المنتخب الوطني الأول للمشاركة في نهائيات كاس أسيا 2019 التي ستقام في الإمارات، وتوفير عوامل النجاح كافة للفريق خلال المعسكر الخارجي الذي سيبدأ من اليوم في مدينة جيرونا الإسبانية ضمن المحطة الثانية من محطات إعداد الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا ومشاركة الأبيض ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلاند والهند والبحرين.

واكد محمد بن هزام أن اتحاد الكرة يدعم المنتخب بكل الإمكانات من اجل توفير إعداد يناسب طموح المنافسة، ولم يقصر الاتحاد في أي مطلب لإدارة المنتخب، والباقي الآن على الجهاز الفني واللاعبين حيث نأمل منهم تقديم أقصى جهد من أجل تشريف كرة في هذا المحفل القاري المهم.

منتخب الشباب

وأشار أمين عام اتحاد الكرة إلى قيام مجلس الإدارة بالاطمئنان على تحضيرات منتخب الشباب للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في جاكارتا خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر المقبل، حيث غادر المنتخب يوم أمس إلى تايلاند من أجل المشاركة في البطولة الودية التي ستقام في بانكوك التي سيشارك فيها إلى جانب الأبيض منتخبات تايلاند والأردن والصين، ويعقب تلك البطولة التوجه إلى المعسكر الخارجي في ماليزيا الذي سيسبق نهائيات كأس آسيا في جاكارتا، وتقرر خلال الاجتماع إيفاد عضو مجلس الإدارة راشد الزعابي وحسن عبد الوهاب لمرافقة المنتخب خلال نهائيات آسيا لتقديم الدعم المعنوي للفريق خلال تلك المشاركة القارية.

انطلاقة الدوري

واطلع مجلس الإدارة على منافسات الأسبوع الأول لدوري الخليج العربي، وما صاحب الانطلاقة من أحداث مثل تطبيق تقنية الفيديو ومستوى الفرق المشاركة، حيث قام عبد الله الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، بتقديم شرح مبسط عن تلك الانطلاقة.

واستعرض مجلس إدارة اتحاد الكرة تفاصيل الحفل السنوي الذي سيقام في جامعة العين يوم غد، واعتمد برنامج الاحتفال الذي يشمل تكريم رعاة وشركاء الاتحاد، وتقديم جوائز الموسم للمتميزين في دوري الدرجة الأولى عن الموسم الماضي، وتقديم درع التفوق العام، كما سيتم خلال الاحتفال إقامة مراسم قرعة دوري الدرجة الأولى، وقرعة التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقرعة دور الستة عشر لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.