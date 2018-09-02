«النصر» سر الفوز الأول لعجمان

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

كتب عجمان تاريخاً جديداً له في دوري الخليج العربي الخميس الماضي بفوزه على النصر بهدف دون رد بما أنها المرة الأولى التي ينجح فيها «البرتقالي» في تحقيق الفوز من الجولة الأولى طيلة مشاركاته الـ6 في دوري المحترفين، والطريف في الأمر أن عجمان حقق فوزه الأول الموسم الماضي على حساب النصر وعلى ملعب الأخير بعد 4 جولات تكبد فيها 4 هزائم متتالية، ليصبح بذلك «العميد» بوابة «البرتقالي» لتحقيق الفوز الأول في دورينا.

وجاءت المباراتان متشابهتان من حيث مجريات اللعب، حيث بدأت بسيطرة نصراوية في الدقائق العشر الأولى، فيما نجح عجمان من التسجيل من الفرصة الأولى التي حصل عليها سواء العام الماضي عن طريق الأوزبكي حيدروف في الدقيقة 7 أو مباراة الخميس الماضي عندما نجح السنغالي تيام في اختطاف هدف الفوز من الهجمة المرتدة الأولى في الدقيقة 13.

كما تميزت المباراتان باستحواذ كامل للنصر على الكرة ولعب عجمان بطريقة دفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة وتحت قيادة المدرب نفسه المصري أيمن الرمادي، فيما خسر العميد المباراة الأولى بقيادة الإيطالي برانديللي وهذه المرة تحت إشراف الصربي يوفانوفيتش.

ويحفل تاريخ عجمان في دوري الخليج العربي بالعديد من النتائج السيئة في الجولات الأولى، حيث بدأت معاناته لتحقيق الفوز الأول منذ صعوده لأول مرة إلى دوري المحترفين في موسم 2008 ـ 2009 عندما تكبد 3 هزائم متتالية قبل أن يتمكن من إدراك الفوز الأول على حساب الشعب 2-1 بأهداف حملت توقيع الثنائي الإيراني جواد كاظميان وعلي سامراء، وفي موسم 2009 ـ 2010 تكبد البرتقالي 10 هزائم وتعادل في مناسبة واحدة قبل أن ينتزع فوزه الأول في الجولة 12 على حساب الظفرة 4ـ 1 .

وسجل الرباعية الايفواري بوريس كابي (3 أهداف) والتوغولي محمد عبد القادر (هدف واحد)، وفي موسم 2011 ـ 2012 حقق عجمان فوزه الأول بعد مرور 5 جولات بعدما تغلب على دبي 3 ـ 1 بأهداف حملت توقيع حسن معتوق وبوريس كابي وحسن عبد الله، وفي موسم 2012 ـ 2013 حصد عجمان انتصاره الأول بعد 6 مباريات وذلك على حساب اتحاد كلباء بأهداف حملت توقيع لاعبيه الأجنبيين بوريس كابي(3) والمالي فونكي سي (2) فيما سجل صالح بشير هدفاً واحداً.

وفي موسم 2013 ـ 2014 حقق عجمان فوزه الأول بعد 5 جولات على حساب الوصل 4 ـ 2 بأقدام أجنبية، حيث سجل كابي ثلاثية والكويتي يوسف ناصر هدفا واحدا، وفي موسم 2014 ـ 2015 افتتح عجمان سجل انتصاراته في الجولة 6 بفوزه على اتحاد كلباء 3 ـ 2 وكالعادة حملت الأهداف توقيع الايفواري بوريس كابي الذي سجل هدفين وسجل عبد الله هدفا واحدا، وفي الموسم الماضي استهل البرتقالي حملة انتصاراته في الجولة الخامسة بعدما تغلب على النصر بهدف دون رد سجله الأوزبكي حيدروف.