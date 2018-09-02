«الزعيم» واثق الخطى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبدو الزعيم العيناوي حامل لقب دوري الخليج العربي مصمماً على السعي قدماً من بداية الموسم للمنافسة على الاحتفاظ بلقبه.

ولديه كامل الاستقرار الفني والبدني، والمدرب زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين استطاع أن يحقق ضربة بداية موفقة في مشوار الاحتفاظ باللقب بانتصار قوي على الإمارات بثلاثية مقابل هدف واحد.

العين ظهر منظماً ويلعب بإجادة الواثق مع احتفاظه للموسم الثاني بقوته الهجومية المكوّنة من الثلاثي حسين الشحات وماركوس بيرغ وكايو.

وصقور الإمارات عانى مثلما عانى كلباء أيضاً الذي خسر أمام الوحدة بسداسية من عدم اكتمال الصفوف من بداية.