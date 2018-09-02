«ملك الترجيحية» يخطف البرونزية

المصدر: دبي-العوضي النمر

أهدى المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة إنجاز فوز المنتخب الأولمبي بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إلى القيادة الرشيدة على دعمهم الكبير واللامحدود للرياضة والرياضيين، وإلى شعب الإمارات الذي يشجع اللاعبين على مواصلة تحقيق الإنجازات، وقال رئيس اتحاد الكرة إن شباب الأولمبي فرحونا بالإنجاز البرونزي وبتحملهم كامل المسؤولية خلال تلك الدورة، على الرغم من الظروف الصعبة التي صادفوها في البداية.

ونجح المنتخب الأولمبي الذي استحق لقب «ملك الترجيحية» في خطف الميدالية البرونزية، بعد الفوز على فيتنام بالضربات الترجيحية من نقطة الجزاء، وهي المرة الثالثة التي يفوز فيها المنتخب بهذه الطريقة خلال بطولة «الآسياد»، حيث تجاوز نظيره الأندونيسي المستضيف، ومن بعده منتخب كوريا الشمالية، ثم أخيراً المنتخب الفيتنامي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وأخفق المنتخب الأولمبي في تسجيل ضربة ترجيحية واحدة فقط، كانت في مباراته أمام أندونيسيا، بينما نجح في تسجيل 13 ضربة ترجيحية من أصل 14 ضربة خلال المباريات الثلاث في المراحل الإقصائية والمربع الذهبي.

إنجاز

وقال رئيس اتحاد الكرة إننا سعداء بهذا الإنجاز، صحيح الطموح كان أكبر ولكن لابد من توجيه الشكر إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين على تلك الجهود الطيبة التي أثمرت عن ميدالية للمرة الثانية في تاريخ المشاركة بالأسياد، ونحن كاتحاد كرة نعمل بشكل متواصل على إعداد منتخباتنا بصورة جديدة لتحقيق مزيد من الإنجازات لكرة الإمارات، وهذا المنتخب الذي يضم عدداً من المواهب الواعدة سنواصل إعداده بشكل متميز خلال الفترة المقبلة من اجل تحضيره لأولمبياد طوكيو 2020.

فيما وجه عبد الله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات التهنئة إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات على هذا الإنجاز القاري، الذي تحقق بفضل الدعم الكبير والاهتمام اللامحدود من مجلس إدارة اتحاد الكرة بكل المنتخبات، وجهود الجهازين الفني والإداري واللاعبين علي الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها المنتخب قبل وأثناء المنافسات، وقال إن رفع علم الإمارات في تلك البطولة الكبيرة شيء يسعد كل إماراتي ويبرهن على أننا نملك منتخبات قادرة على تحقيق الطموحات.

جهد

وعبر هشام الزرعوني الذي تولى رئاسة البعثة في الفترة السابقة عن سعادته بهذا الإنجاز القاري، الذي تحقق بجهد كبير ورغبة من أسرة الفريق في تحقيق الفوز ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا المحفل المهم، وقال إن طريق المنتخب لم يكن مفروشاً بالورود فقد عبر محطات مهمة ومباريات قوية مثل منتخب إندونيسيا صاحب الأرض والجمهور وتحمل لاعبوه المسؤولية بكل بسالة وقد وعدونا بميدالية وأوفوا بالوعد فشكراً لهم.

هذا ويعد اتحاد الكرة حفل استقبال لبعثة المنتخب لدى وصولها قبل منتصف ليلة الاثنين المقبل عبر مطار دبي الدولي، حيث سيكون المهندس مروان بن غليطة وعبد الله الجنيبي وأعضاء مجلس الإدارة في استقبال البعثة لدى وصولها وستطوق أعناق اللاعبين والجهازين الفني والإداري بالورود.

وحرص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على متابعة مباراة الأولمبي مع فيتنام في غرفة الاجتماعات بمبني اتحاد الكرة في دبي، وتبادل الجميع السلام والعناق عقب انتهاء المباراة وفوز الأبيض الأولمبي بالميدالية البرونزية.