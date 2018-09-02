إسماعيل مطر:وظيفتي لاعب ولا يمكن فرض أحد على زاكيروني

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد إسماعيل مطر نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أن قرار الإيطالي زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني بعدم استدعائه لقائمة «الأبيض»، هو وجهة نظر من المدرب ولا يمكنه فعل شيء تجاه هذا الأمر ويحترم اختياراته، مشيراً إلى أنه لا يمكن فرض لاعب معين على المدرب ربما قد لا يناسب فكره وأسلوب لعبه من وجهة نظره. وقال: «السؤال عن عدم استدعائي للمنتخب يجب توجيهه للمدير الفني للمنتخب، لأنه الوحيد الذي يعرف ماذا يريد، وأنا وظيفتي لاعب كرة قدم، وإذا أراد المدرب أن يستدعي مطر سيضمه وإذا لم يحب ذلك فهذا رأيه، الأهم وما نتمناه جميعاً أن يفوز منتخبنا الوطني بكأس آسيا».

جدل

وأثار قرار زاكيروني بعدم استدعاء مطر، الكثير من الجدل والاستغراب في الوسط الكروي خصوصاً في ظل تألق اللاعب وظهوره بمستوى جيد في بداية الموسم، سواء في مباراة الوحدة والعين في السوبر أو في مباراة العنابي مع اتحاد كلباء أول من أمس في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، والتي ظهر خلالها كأفضل لاعب في المباراة رغم عدم تسجيله أية هدف، إلا أنه كان العنصر الأبرز في اللقاء، إذ كانت التوقعات كلها تشير إلى عودة اللاعب إلى صفوف «الأبيض» مرة أخرى ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

توفيق

وأرجع مطر سر عودته القوية إلى التوفيق الذي يلازمه في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الاستمرارية هي الأهم كون التألق في مباراة أو مباراتين ليس مقياساً، خصوصاً أن الموسم لا يزال طويلاً، وهدفه الظهور بأفضل صورة وتقديم أفضل مستوى مع الوحدة، والهدف الأساسي أن ينهي مشواره الكروي مثلما بدأه بقوة.

وقال مطر عقب فوز الوحدة على كلباء بسداسية: «أي مدرب له وجهة نظر ولا يمكن الحكم على عمل المدير الفني للأبيض زاكيروني إلا بعد إكمال عمله، فالطبيعي ألا تحكم على عمل أي شخص إلا قبل أن ينتهي، والمدرب لديه تصور وتوجه نحو عناصر معينة، ووجهة نظر في اللاعبين الذين يختارهم، وكلاعب لا يمكنني تقييم عمل المدرب أو يمكن لأحد فرض اسم معين على القائمة، فهي وجهات نظر فنية في المقام الأول، وشاهدنا في مونديال روسيا لاعبين أساسيين مع منتخباتهم، ولكنهم ليسوا أساسيين مع أنديتهم».

أشار مطر إلى أنه من الصعب القول، إن الوحدة يعاني مشكلة في أحد الخطوط، لأن الفريق منظومة واحدة، وقال: الأخطاء واردة في كرة القدم، ولا يمكن تحميل الدفاع المسؤولية وحده، لعبنا أمام اتحاد كلباء بطريقة مغايرة عن السوبر أمام العين، ونسعى للتعلّم من أخطائنا وتصحيحها في المباريات المقبلة.