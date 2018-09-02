ملاعب دورينا تتزين بشعار «شكراً أم الإمارات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت لجنة دوري المحترفين خلال الجولة الأولى من دوري الخليج العربي مبادرة «المرأة على نهج زايد»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس، وشهدت مباريات الجولة رفع شعار «شكراً أم الإمارات»؛ تقديراً لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في تمكين المرأة الإماراتية في كافة المجالات.

وشهدت مباريات الظفرة والشارقة، الإمارات والعين والفجيرة وبني ياس مشاركة بنات شهدائنا الأبرار تماشياً مع توجيه «أم الإمارات» بأن يكون احتفال هذا العام بيوم المرأة الإماراتية احتفالاً بأم الشهيد وزوجته وأهله وعياله.

فعلى ملعب حمدان بن زايد، حيث التقى الظفرة بالشارقة، دخلت الطفلتان ود أحمد خميس الحمادي، 11 سنة وفرح أحمد خميس الحمادي 14 سنة، ابنتا الشهيد أحمد خميس الحمادي إلى أرضية الملعب مع قائدي الفريقين وحكام المباراة، بينما شاركت الطفلتان مير عبدالله عمر الجابري وشما علي حسن الشحي، من بنات الشهداء، في المبادرة على ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة. فيما شاركت مزون ابنة الشهيد ناصر علي حسن البلوشي قبل انطلاق مباراة الفجيرة وبني ياس.