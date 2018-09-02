أولى مفارقات دورينا في جولته الأولى، حضور 121 مشجعاً فقط مباراة الظفرة مع الشارقة في المنطقة الغربية، وهو عدد ضئيل للغاية يكاد يكون الحدث الأبرز منذ انطلاقة عصر الاحتراف، وهذا يبرهن على التوقيت الخاطئ لانطلاقة النسخة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي.

حيث إن اللعب في درجة حرارة تزيد على 40 درجة مئوية أمر صعب للغاية على اللاعبين داخل الملعب وعلى تواجد الحضور الجماهيري في المدرجات، إضافة إلى استمرار التشفير التلفزيوني الذي ساهم في ابتعاد الجماهير عن متابعة الدوري.

والجولة الأولى شهدت حضور 12 ألفاً و514 متفرجاً في 7 مباريات، وكان العدد الأكبر في مدرجات نادي الوحدة، بطل كأس السوبر حيث حضرت الجماهير من أجل تحية اللاعبين وتشجيعهم للاستمرار في تحقيق الفوز، حيث حضر لقاء العنابي مع اتحاد كلباء 3452 متفرجاً، بينما في مباراة الوصل ودبا الفجيرة حضر 3100 .

وشهد مباراة النصر مع عجمان 1821 مشجعاً، واستمتع جمهور شباب الأهلي والجزيرة، والذي بلغ عدده 1760 بتسعة أهداف هي محصلة المباراة وحسمها الجزيرة، وشهد مباراة الإمارات مع العين 1375 مشجعاً، وحضر 885 مشجعاً مباراة الفجيرة وبني ياس.